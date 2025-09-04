https://1prime.ru/20250904/rossiya-861794167.html
В МИД рассказали об условиях возвращения западных компаний в Россию
2025-09-04T16:28+0300
2025-09-04T16:28+0300
2025-09-04T16:28+0300
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Если западные компании будут готовы ответственно вести свой бизнес и выполнять российское законодательство, то РФ может вполне быть заинтересована в их возвращении на рынок, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества министерства иностранных дел России Дмитрий Биричевский. "Россия может быть заинтересована в возвращении ответственных, соблюдающих российское законодательство и свои социальные обязательства компаний, готовых обеспечивать локализацию производства и технологических решений", - сказал он в беседе с агентством на полях Восточного экономического форума-2025. Наибольший интерес могла бы представлять кооперация в высокотехнологичных отраслях, добавил Биричевский. "Взаимодействие с западными деловыми объединениями не прекращалось. Для нас такие встречи - это стандартная, регулярная практика. Вопросу "возвращения западных компаний" зачастую уделяется несоразмерное его значимости внимание. Ушли далеко не все, а открытые ниши успешно занимают отечественные компании. Ключевые условия – защита интересов отечественных компаний и российской экономики в целом", - подчеркнул дипломат. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума. Полный текст читайте на сайте ria.ru в 19:00 мск
владивосток
Новости
ru-RU
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Если западные компании будут готовы ответственно вести свой бизнес и выполнять российское законодательство, то РФ может вполне быть заинтересована в их возвращении на рынок, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества министерства иностранных дел России Дмитрий Биричевский.
"Россия может быть заинтересована в возвращении ответственных, соблюдающих российское законодательство и свои социальные обязательства компаний, готовых обеспечивать локализацию производства и технологических решений", - сказал он в беседе с агентством на полях Восточного экономического форума-2025.
Наибольший интерес могла бы представлять кооперация в высокотехнологичных отраслях, добавил Биричевский.
"Взаимодействие с западными деловыми объединениями не прекращалось. Для нас такие встречи - это стандартная, регулярная практика. Вопросу "возвращения западных компаний" зачастую уделяется несоразмерное его значимости внимание. Ушли далеко не все, а открытые ниши успешно занимают отечественные компании. Ключевые условия – защита интересов отечественных компаний и российской экономики в целом", - подчеркнул дипломат.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
