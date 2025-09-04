https://1prime.ru/20250904/rossiya-861794167.html

В МИД рассказали об условиях возвращения западных компаний в Россию

В МИД рассказали об условиях возвращения западных компаний в Россию - 04.09.2025, ПРАЙМ

В МИД рассказали об условиях возвращения западных компаний в Россию

Если западные компании будут готовы ответственно вести свой бизнес и выполнять российское законодательство, то РФ может вполне быть заинтересована в их... | 04.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-04T16:28+0300

2025-09-04T16:28+0300

2025-09-04T16:28+0300

экономика

россия

мировая экономика

владивосток

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860439827_0:91:3314:1955_1920x0_80_0_0_7bfb9cc5a0c168f59f33b8c667be72f2.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Если западные компании будут готовы ответственно вести свой бизнес и выполнять российское законодательство, то РФ может вполне быть заинтересована в их возвращении на рынок, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества министерства иностранных дел России Дмитрий Биричевский. "Россия может быть заинтересована в возвращении ответственных, соблюдающих российское законодательство и свои социальные обязательства компаний, готовых обеспечивать локализацию производства и технологических решений", - сказал он в беседе с агентством на полях Восточного экономического форума-2025. Наибольший интерес могла бы представлять кооперация в высокотехнологичных отраслях, добавил Биричевский. "Взаимодействие с западными деловыми объединениями не прекращалось. Для нас такие встречи - это стандартная, регулярная практика. Вопросу "возвращения западных компаний" зачастую уделяется несоразмерное его значимости внимание. Ушли далеко не все, а открытые ниши успешно занимают отечественные компании. Ключевые условия – защита интересов отечественных компаний и российской экономики в целом", - подчеркнул дипломат. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума. Полный текст читайте на сайте ria.ru в 19:00 мск

https://1prime.ru/20250903/biznes-861698859.html

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, владивосток, мид рф