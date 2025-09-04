Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Журналист раскрыл, как Россия столетиями "пугала" Запад - 04.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250904/rossiya-861798498.html
Журналист раскрыл, как Россия столетиями "пугала" Запад
Журналист раскрыл, как Россия столетиями "пугала" Запад - 04.09.2025, ПРАЙМ
Журналист раскрыл, как Россия столетиями "пугала" Запад
На протяжении веков западные страны испытывали зависть и страх перед Россией. Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.\ | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T17:33+0300
2025-09-04T18:10+0300
украина
запад
москва
сергей лавров
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/87/842558719_0:0:3259:1833_1920x0_80_0_0_e84c4bd775624a6adddb9f50303293f7.jpg
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. На протяжении веков западные страны испытывали зависть и страх перед Россией. Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.\"Западные государства на протяжении веков завидовали и опасались колоссальной мощи и неисчерпаемых ресурсов России", — отметил он. Боуз подчеркнул, что другие страны не раз пытались ослабить и подчинить Россию. "Ситуация с Украиной была всего лишь очередной попыткой этого добиться, но русские решили не мириться с этим", — резюмировал журналист. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее подчеркивал, что Москва готова к обсуждению с Киевом политических вопросов урегулирования и открыта к работе в любых форматах. Однако, по его словам, Украина до сих пор не ответила на российское предложение о создании трех рабочих групп для более детального обсуждения гуманитарных, военных и политических аспектов, предложенное на переговорах в Стамбуле в 2022 году.
https://1prime.ru/20250904/durov-861792566.html
https://1prime.ru/20250904/ukraina-861748675.html
https://1prime.ru/20250904/garantii-861759124.html
украина
запад
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/87/842558719_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_04322b61ef7a88c82081ebd815150d34.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, запад, москва, сергей лавров
УКРАИНА, ЗАПАД, МОСКВА, Сергей Лавров
17:33 04.09.2025 (обновлено: 18:10 04.09.2025)
 
Журналист раскрыл, как Россия столетиями "пугала" Запад

Боуз: Запад всегда завидовал России и боялся её

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГосударственный флаг России
Государственный флаг России - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
Государственный флаг России. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. На протяжении веков западные страны испытывали зависть и страх перед Россией. Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.\
"Западные государства на протяжении веков завидовали и опасались колоссальной мощи и неисчерпаемых ресурсов России", — отметил он.
Павел Дуров
Дуров вступился за славян в споре с Маском
16:10
Боуз подчеркнул, что другие страны не раз пытались ослабить и подчинить Россию.
"Ситуация с Украиной была всего лишь очередной попыткой этого добиться, но русские решили не мириться с этим", — резюмировал журналист.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
В Киеве оценили угрозы Зеленского в адрес России после успеха саммита ШОС
05:54
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее подчеркивал, что Москва готова к обсуждению с Киевом политических вопросов урегулирования и открыта к работе в любых форматах. Однако, по его словам, Украина до сих пор не ответила на российское предложение о создании трех рабочих групп для более детального обсуждения гуманитарных, военных и политических аспектов, предложенное на переговорах в Стамбуле в 2022 году.
ВЭФ-2025. Измерение социального воздействия ИИ: прогресс, риски, пути развития - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
В МИД назвали требования Зеленского для Украины гарантиями опасности
08:59
 
УКРАИНАЗАПАДМОСКВАСергей Лавров
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала