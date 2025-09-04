https://1prime.ru/20250904/rossiya-861798498.html
Журналист раскрыл, как Россия столетиями "пугала" Запад
2025-09-04T17:33+0300
2025-09-04T17:33+0300
2025-09-04T18:10+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/87/842558719_0:0:3259:1833_1920x0_80_0_0_e84c4bd775624a6adddb9f50303293f7.jpg
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. На протяжении веков западные страны испытывали зависть и страх перед Россией. Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.\"Западные государства на протяжении веков завидовали и опасались колоссальной мощи и неисчерпаемых ресурсов России", — отметил он. Боуз подчеркнул, что другие страны не раз пытались ослабить и подчинить Россию. "Ситуация с Украиной была всего лишь очередной попыткой этого добиться, но русские решили не мириться с этим", — резюмировал журналист. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее подчеркивал, что Москва готова к обсуждению с Киевом политических вопросов урегулирования и открыта к работе в любых форматах. Однако, по его словам, Украина до сих пор не ответила на российское предложение о создании трех рабочих групп для более детального обсуждения гуманитарных, военных и политических аспектов, предложенное на переговорах в Стамбуле в 2022 году.
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/87/842558719_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_04322b61ef7a88c82081ebd815150d34.jpg
украина, запад, москва, сергей лавров
