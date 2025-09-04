https://1prime.ru/20250904/rossiya-861798498.html

На протяжении веков западные страны испытывали зависть и страх перед Россией. Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.\ | 04.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-04T17:33+0300

2025-09-04T17:33+0300

2025-09-04T18:10+0300

МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. На протяжении веков западные страны испытывали зависть и страх перед Россией. Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.\"Западные государства на протяжении веков завидовали и опасались колоссальной мощи и неисчерпаемых ресурсов России", — отметил он. Боуз подчеркнул, что другие страны не раз пытались ослабить и подчинить Россию. "Ситуация с Украиной была всего лишь очередной попыткой этого добиться, но русские решили не мириться с этим", — резюмировал журналист. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее подчеркивал, что Москва готова к обсуждению с Киевом политических вопросов урегулирования и открыта к работе в любых форматах. Однако, по его словам, Украина до сих пор не ответила на российское предложение о создании трех рабочих групп для более детального обсуждения гуманитарных, военных и политических аспектов, предложенное на переговорах в Стамбуле в 2022 году.

2025

украина, запад, москва, сергей лавров