Ростовские компании заинтересованы в выходе на рынок Узбекистана
Ростовские компании заинтересованы в выходе на рынок Узбекистана - 04.09.2025, ПРАЙМ
Ростовские компании заинтересованы в выходе на рынок Узбекистана
Более 20 компаний из Ростовской области заинтересованы в выходе на рынок Узбекистана, сообщает в четверг торговое представительство России в республике. | 04.09.2025
2025-09-04T20:14+0300
2025-09-04T20:14+0300
2025-09-04T20:14+0300
ТАШКЕНТ, 4 сен – ПРАЙМ. Более 20 компаний из Ростовской области заинтересованы в выходе на рынок Узбекистана, сообщает в четверг торговое представительство России в республике. По данным представительства, в четверг торгпредство совместно с министерством экономического развития Ростовской области организовало онлайн-встречу с представителями компаний и предприятий из этого региона РФ. "В мероприятии приняли участие более 20 компаний региона, заинтересованных в развитии внешнеэкономической деятельности и выходе на рынок Узбекистана", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале торгпредства. Министр экономического развития Ростовской области Павел Павлов в своем выступлении отметил значимость подобных мероприятий для расширения международных деловых связей и продвижения продукции предприятий региона на зарубежные рынки. Заместитель торгпреда в республике Игорь Камынин ответил на актуальные вопросы в сфере логистики, поиска партнеров, таможенного оформления и проведения взаиморасчётов на рынке Узбекистана. "Мероприятие прошло в формате открытого диалога, позволив предпринимателям обсудить перспективные направления сотрудничества и наметить конкретные шаги по выходу на рынок Узбекистана", - добавили в торгпредстве.
