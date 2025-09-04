Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В РСХБ оценили потенциал рынка дикоросов в ДФО
В РСХБ оценили потенциал рынка дикоросов в ДФО
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Дальневосточный федеральный округ (ДФО) может приносить порядка 3 миллионов тонн дикорастущих орехов, ягод и грибов в год, сейчас рынок на ранней стадии формирования, рассказали РИА Новости на ВЭФ-2025 в центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка (ЦОЭ РСХБ) "В течение календарного года без вреда для экологии на территории субъектов ДФО можно собирать до 3 миллионов тонн орехов, ягод, грибов и других дикоросов. Сейчас рынок находится на ранней стадии формирования, и можно в целом рассматривать его как большой, амбициозный проект", - считает заместитель руководителя ЦОЭ РСХБ Олег Князьков. Он отметил, что важным эффектом от развития рынка станет вовлечение большинства населения сельских территорий ДФО, что сформирует дополнительный источник дохода. Также в РСХБ подчеркнули, что на ДФО приходится около 40% от всероссийского потенциала рынка дикоросов, что эквивалентно 600 миллиардов рублей. По данным банка, наибольшие запасы дикорастущих ресурсов в ДФО сосредоточены в Приморском крае, где растет больше 1,8 миллиона гектаров кедровых лесов. Хабаровский край занимает второе место по значимости. Запасы кедрового ореха в регионе составляют порядка 530 тысяч гектаров. Оба региона также активно формируют сбор папоротника, грибов и лимонника. Эксперты ЦОЭ РСХБ выделяют несколько факторов для ускорения формирования рынка дикоросов. Один из них - это внедрение информационных технологий для мониторинга и поиска подходящих мест для сбора. Также формирование инфраструктуры для первичного сбора и последующей переработки урожая в варенья, повидла, джемы и так далее для повышения маржинальности. По словам РСХБ, рынок дикоросов также имеет экспортный потенциал, поскольку спрос на российские дикорастущие ресурсы стабильно высок в Казахстане и Китае. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
В РСХБ оценили потенциал рынка дикоросов в ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Дальневосточный федеральный округ (ДФО) может приносить порядка 3 миллионов тонн дикорастущих орехов, ягод и грибов в год, сейчас рынок на ранней стадии формирования, рассказали РИА Новости на ВЭФ-2025 в центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка (ЦОЭ РСХБ)
"В течение календарного года без вреда для экологии на территории субъектов ДФО можно собирать до 3 миллионов тонн орехов, ягод, грибов и других дикоросов. Сейчас рынок находится на ранней стадии формирования, и можно в целом рассматривать его как большой, амбициозный проект", - считает заместитель руководителя ЦОЭ РСХБ Олег Князьков.
Он отметил, что важным эффектом от развития рынка станет вовлечение большинства населения сельских территорий ДФО, что сформирует дополнительный источник дохода.
Также в РСХБ подчеркнули, что на ДФО приходится около 40% от всероссийского потенциала рынка дикоросов, что эквивалентно 600 миллиардов рублей.
По данным банка, наибольшие запасы дикорастущих ресурсов в ДФО сосредоточены в Приморском крае, где растет больше 1,8 миллиона гектаров кедровых лесов. Хабаровский край занимает второе место по значимости. Запасы кедрового ореха в регионе составляют порядка 530 тысяч гектаров. Оба региона также активно формируют сбор папоротника, грибов и лимонника.
Эксперты ЦОЭ РСХБ выделяют несколько факторов для ускорения формирования рынка дикоросов. Один из них - это внедрение информационных технологий для мониторинга и поиска подходящих мест для сбора. Также формирование инфраструктуры для первичного сбора и последующей переработки урожая в варенья, повидла, джемы и так далее для повышения маржинальности.
По словам РСХБ, рынок дикоросов также имеет экспортный потенциал, поскольку спрос на российские дикорастущие ресурсы стабильно высок в Казахстане и Китае.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
