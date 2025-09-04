https://1prime.ru/20250904/rubl--861780662.html

Рубль снижается на минимумы с конца июля: доллар дороже 81 рубля

Рубль снижается на минимумы с конца июля: доллар дороже 81 рубля

МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Рубль в четверг продолжает снижаться и обновляет минимумы с 30 июля: на Мосбирже юань закрепляется выше 11,35 рубля, внебиржевой курс доллара уже выше 81 рубля, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.42 мск рос на 6 копеек, до 11,36 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 11,30-11,38 рубля. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, поднялся выше 81 рубля впервые с 30 июля. К 12.43 мск курс доллара рос на 44 копейки относительно предыдущего закрытия - до 81,11 рубля. Игроки рынка, в частности, обратили внимание на прогнозы главы Сбербанка Германа Грефа об ослаблении рубля до конца года, которое снизило бы риски экспортеров и бюджета. Пока не стоит ожидать всплеска волатильности валютных курсов с выходом юаня за пределы текущего целевого диапазона 11-11,5 рубля, считает Евгений Локтюхов из ПСБ. "Однако исходя из фундаментальных соображений (невысокие цены на энергоносители, сезонное оживление потребления, а значит, и спроса импортеров, осенью) баланс рисков на рынке по-прежнему смещен в сторону ослабления рубля. Даже несмотря на некоторое увеличение реализации юаней Банком России с 5 сентября, с 9,24 миллиарда рублей до 10,3 миллиарда в день. Склонны ждать в сентябре движения курса в направлении 11,5 рубля", - добавляет он.

