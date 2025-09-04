https://1prime.ru/20250904/rubl-861805115.html
Греф ожидает ослабления курса рубля к концу года
Греф ожидает ослабления курса рубля к концу года - 04.09.2025, ПРАЙМ
Греф ожидает ослабления курса рубля к концу года
Глава "Сбера" Герман Греф ожидает ослабления курса рубля до 85-90 рублей за доллар к концу 2025 года. | 04.09.2025, ПРАЙМ
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Глава "Сбера" Герман Греф ожидает ослабления курса рубля до 85-90 рублей за доллар к концу 2025 года. "На мой взгляд, рубль переукрепился сейчас, и вряд ли стоит ожидать укрепления рубля. Предсказывать что-либо сложно, потому что это многофакторная история. Но то, что мы видим сегодня, ослабление политики, которая сейчас происходит, приведет к ослаблению рубля. До конца года, мы считаем 85-90 (рублей за доллар - ред.) – это то, что мы должны увидеть", - сказал Греф в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 1". При этом он затруднился прогнозировать курс на среднесрочный период. "В ближайшие три года, конечно, предсказывать очень сложно, но, опять, при нормализации геополитики, пока я не вижу чего-то, что может привести к сильному укреплению рубля", - заявил банкир. На курс в ближайшие годы, по его словам, будет влиять объем импорта и потребительская активность людей. "Потребительский импорт сильно стагнирует. То есть сберегательная модель поведения, люди не тратят, люди накапливают - все это приводит к тому, что спрос на импорт снижается, и нет такого давления на курс рубля", - пояснил Греф. "В ближайшие три года ситуация может сильно поменяться: в случае изменения геополитики, конечно, снятия санкций, допустим, разворота поведения населения, это может очень сильно ослабить рубль, что, в общем, даст большой стимул для экономики", - добавил глава "Сбера". Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
