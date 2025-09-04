"Русал" планирует построить три центра обработки данных в Сибири

https://1prime.ru/20250904/rusavshij-861752425.html

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. "Русал" планирует построить три центра обработки данных (ЦОДа), а относительно одного из них в Иркутской области уже получил одобрение Главгосэкспертизы, инвестиции в один центр составят порядка 30 миллиардов рублей, сообщила вице-президент компании Елена Безденежных. "Необходимо строить ЦОДы там, где это эффективно, а именно на территории Сибири. Сейчас мы прошли Главгосэкспертизу первого большого ЦОДа в Сибири, в Иркутской области, который позволит при инвестициях около 30 миллиардов рублей в один из них, а вообще мы планируем около трех ЦОДов построить", - сказала она на сессии "Цифровой шелковый пути: Россия и Китай в сфере цифровых технологий и AI". Это позволит экспортировать вычисления компании и "произведет более высокомаржинальный процесс", нежели просто передача электроэнергии либо просто передача данных, пояснила она. Безденежных в связи с этим выразила надежду, что при содействии Сбербанка и властей "Русал" сможет получить субсидированные ставки на привлечение кредита для строительства таких ЦОДов. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

