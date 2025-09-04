Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "Русгидро" рассказали, сколько ГВт мощностей строилось в СССР - 04.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250904/rusgidro-861748103.html
В "Русгидро" рассказали, сколько ГВт мощностей строилось в СССР
В "Русгидро" рассказали, сколько ГВт мощностей строилось в СССР - 04.09.2025, ПРАЙМ
В "Русгидро" рассказали, сколько ГВт мощностей строилось в СССР
В СССР строилось от 12 до 20 ГВт мощностей гидроэлектростанций за десятилетие, а в России нужно выйти хотя бы на темпы в 3-5 ГВт, это позволило бы закрывать... | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T05:39+0300
2025-09-04T05:39+0300
энергетика
экономика
промышленность
дальний восток
амурская область
европа
русгидро
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861748103.jpg?1756953579
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. В СССР строилось от 12 до 20 ГВт мощностей гидроэлектростанций за десятилетие, а в России нужно выйти хотя бы на темпы в 3-5 ГВт, это позволило бы закрывать энергодефицит, заявил член правления - первый заместитель гендиректора компании "Русгидро" Роман Бердников в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) на сессии "Электроэнергия для развития Дальнего Востока". "Если мы вернемся к опыту наших дедов, мы строили в советское время в каждое десятилетие от 12 до 20 ГВт мощности гидроэлектростанций. Я понимаю, что мы о таких пока масштабах не можем, к сожалению, говорить. Надо хотя бы 3-5 ГВт строить, выйти на эту историю. И мы можем закрыть и дефициты, и получить все те дополнительные эффекты, которые гидроэлектростанции дают в народохозяйстве", - сказал он. В ходе выступления Бердников отметил, что "Русгидро" сейчас строит только две малые ГЭС на Северном Кавказе. Последняя крупнейшая гидроэлектростанция - Усть-Среднеканская ГЭС - была запущена в прошлом году. И сейчас у компании пауза. "Русгидро" завершит проектирование Нижне-Зейской ГЭС в Амурской области в 2026 году и хотело бы сразу перейти к строительству. При этом если Европа использует свой гидропотенциал на 80%, Китай - на 50%, Латинская Америка - 45-50%, то Россия - только на 20%, добавил Бердников. А если брать Сибирь и Дальний Восток - только на 7%. По словам Бердникова, сейчас нужно скорейшим образом принимать решение о строительстве гидроаккумулирующих и гидроэлектростанций со сроком реализации после 2032 года. "Объекты мы понимаем, объекты есть, но механизмов запуска этих проектов нет", - отметил он. "С моей точки зрения, самый правильный инструмент запуска и развития ГЭС - ДПМ (договоры о предоставлении мощности - ред.) с финансированием на период строительства, тот механизм, который, я считаю, нужно возрождать, но пока мы, к сожалению, о нем не говорим", - добавил Бердников. Он также поделился, что "Русгидро" испытывает сложности в реализации текущих проектов - компания занимается сейчас шестью тепловыми электростанциями, но можно также развивать и Хабаровскую ТЭЦ-3. По его словам, компания сейчас находится на том пике, при котором не может занять деньги в банке для финансирования проектов. "Либо это должна быть фабрика финансирования, либо отдельные госгарантии, может быть, давать для того, чтобы финансировать те объекты, которые есть сейчас, чтобы мы не только на них останавливались, но и могли говорить о тех новых проектах, которые нужны на Дальнем Востоке и в регионах", - заключил Бердников. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
дальний восток
амурская область
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, дальний восток, амурская область, европа, русгидро
Энергетика, Экономика, Промышленность, Дальний Восток, Амурская область, ЕВРОПА, Русгидро
05:39 04.09.2025
 
В "Русгидро" рассказали, сколько ГВт мощностей строилось в СССР

"Русгидро": в СССР строилось от 12 до 20 ГВт мощностей ГЭС за десятилетие

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. В СССР строилось от 12 до 20 ГВт мощностей гидроэлектростанций за десятилетие, а в России нужно выйти хотя бы на темпы в 3-5 ГВт, это позволило бы закрывать энергодефицит, заявил член правления - первый заместитель гендиректора компании "Русгидро" Роман Бердников в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) на сессии "Электроэнергия для развития Дальнего Востока".
"Если мы вернемся к опыту наших дедов, мы строили в советское время в каждое десятилетие от 12 до 20 ГВт мощности гидроэлектростанций. Я понимаю, что мы о таких пока масштабах не можем, к сожалению, говорить. Надо хотя бы 3-5 ГВт строить, выйти на эту историю. И мы можем закрыть и дефициты, и получить все те дополнительные эффекты, которые гидроэлектростанции дают в народохозяйстве", - сказал он.
В ходе выступления Бердников отметил, что "Русгидро" сейчас строит только две малые ГЭС на Северном Кавказе. Последняя крупнейшая гидроэлектростанция - Усть-Среднеканская ГЭС - была запущена в прошлом году. И сейчас у компании пауза. "Русгидро" завершит проектирование Нижне-Зейской ГЭС в Амурской области в 2026 году и хотело бы сразу перейти к строительству.
При этом если Европа использует свой гидропотенциал на 80%, Китай - на 50%, Латинская Америка - 45-50%, то Россия - только на 20%, добавил Бердников. А если брать Сибирь и Дальний Восток - только на 7%.
По словам Бердникова, сейчас нужно скорейшим образом принимать решение о строительстве гидроаккумулирующих и гидроэлектростанций со сроком реализации после 2032 года. "Объекты мы понимаем, объекты есть, но механизмов запуска этих проектов нет", - отметил он.
"С моей точки зрения, самый правильный инструмент запуска и развития ГЭС - ДПМ (договоры о предоставлении мощности - ред.) с финансированием на период строительства, тот механизм, который, я считаю, нужно возрождать, но пока мы, к сожалению, о нем не говорим", - добавил Бердников.
Он также поделился, что "Русгидро" испытывает сложности в реализации текущих проектов - компания занимается сейчас шестью тепловыми электростанциями, но можно также развивать и Хабаровскую ТЭЦ-3. По его словам, компания сейчас находится на том пике, при котором не может занять деньги в банке для финансирования проектов.
"Либо это должна быть фабрика финансирования, либо отдельные госгарантии, может быть, давать для того, чтобы финансировать те объекты, которые есть сейчас, чтобы мы не только на них останавливались, но и могли говорить о тех новых проектах, которые нужны на Дальнем Востоке и в регионах", - заключил Бердников.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
ЭнергетикаЭкономикаПромышленностьДальний ВостокАмурская областьЕВРОПАРусгидро
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала