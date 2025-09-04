В "Русгидро" рассказали, сколько ГВт мощностей строилось в СССР

https://1prime.ru/20250904/rusgidro-861748103.html

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. В СССР строилось от 12 до 20 ГВт мощностей гидроэлектростанций за десятилетие, а в России нужно выйти хотя бы на темпы в 3-5 ГВт, это позволило бы закрывать энергодефицит, заявил член правления - первый заместитель гендиректора компании "Русгидро" Роман Бердников в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) на сессии "Электроэнергия для развития Дальнего Востока". "Если мы вернемся к опыту наших дедов, мы строили в советское время в каждое десятилетие от 12 до 20 ГВт мощности гидроэлектростанций. Я понимаю, что мы о таких пока масштабах не можем, к сожалению, говорить. Надо хотя бы 3-5 ГВт строить, выйти на эту историю. И мы можем закрыть и дефициты, и получить все те дополнительные эффекты, которые гидроэлектростанции дают в народохозяйстве", - сказал он. В ходе выступления Бердников отметил, что "Русгидро" сейчас строит только две малые ГЭС на Северном Кавказе. Последняя крупнейшая гидроэлектростанция - Усть-Среднеканская ГЭС - была запущена в прошлом году. И сейчас у компании пауза. "Русгидро" завершит проектирование Нижне-Зейской ГЭС в Амурской области в 2026 году и хотело бы сразу перейти к строительству. При этом если Европа использует свой гидропотенциал на 80%, Китай - на 50%, Латинская Америка - 45-50%, то Россия - только на 20%, добавил Бердников. А если брать Сибирь и Дальний Восток - только на 7%. По словам Бердникова, сейчас нужно скорейшим образом принимать решение о строительстве гидроаккумулирующих и гидроэлектростанций со сроком реализации после 2032 года. "Объекты мы понимаем, объекты есть, но механизмов запуска этих проектов нет", - отметил он. "С моей точки зрения, самый правильный инструмент запуска и развития ГЭС - ДПМ (договоры о предоставлении мощности - ред.) с финансированием на период строительства, тот механизм, который, я считаю, нужно возрождать, но пока мы, к сожалению, о нем не говорим", - добавил Бердников. Он также поделился, что "Русгидро" испытывает сложности в реализации текущих проектов - компания занимается сейчас шестью тепловыми электростанциями, но можно также развивать и Хабаровскую ТЭЦ-3. По его словам, компания сейчас находится на том пике, при котором не может занять деньги в банке для финансирования проектов. "Либо это должна быть фабрика финансирования, либо отдельные госгарантии, может быть, давать для того, чтобы финансировать те объекты, которые есть сейчас, чтобы мы не только на них останавливались, но и могли говорить о тех новых проектах, которые нужны на Дальнем Востоке и в регионах", - заключил Бердников. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

