Российский рынок акций в основные торги четверга растет

04.09.2025

Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга торгуется в умеренном плюсе, следует из данных Московской биржи.

МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга торгуется в умеренном плюсе, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 12.14 мск увеличивался на 0,67%, до 2886,71 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,06%, до 1170,94 пункта. В частности, дорожают бумаги "Аэрофлота" (+1%), префы "Сургутнефтегаза" (+1%), МТС (+1,1%). Дешевеют бумаги "Полюса" (-0,9%), ПИКа (-0,7%), "Фосагро" (-0,6%), ВК (-0,5%). Индекс Мосбиржи закрыл торги среды на внутридневных максимумах, что обычно сулит продолжение движения, это и происходит, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Теперь целью движения индекса является зона сопротивления его росту 2920-2950 пунктов. Закрепиться выше нее без дополнительных драйверов будет очень сложно", - добавляет он. В условиях сохраняющейся неопределенности по геополитике целевой диапазон для движения индекса Мосбиржи на четверг составляет 2850-2920 пунктов, считает Богдан Зварич из банка ПСБ. "При этом дальнейшая фиксация прибыли по "коротким" позициям в виде покупок акций может поддержать восстановительную динамику рынка и позволить индексу Мосбиржи закрепиться выше локальной поддержки на уровне 2880 пунктов", - допускает он.

