Рынок сбережений в России по итогам 2025 года вырастет на 17% и достигнет 67,2 триллиона рублей, сообщили в пресс-службе службе ВТБ в рамках ВЭФ-2025. | 04.09.2025, ПРАЙМ
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Рынок сбережений в России по итогам 2025 года вырастет на 17% и достигнет 67,2 триллиона рублей, сообщили в пресс-службе службе ВТБ в рамках ВЭФ-2025. "Рынок сбережений в России по итогам 2025 года вырастет на 17% и достигнет 67,2 триллиона рублей. В следующем году рост накоплений россиян продолжится двузначными темпами. Стабильный прирост сбережений отражает смену финансовой культуры: потребители все реже действуют импульсивно и все чаще принимают рациональные финансовые решения", - приводятся в сообщении слова зампреда правления ВТБ Александра Пахомова. По его словам, депозит остается сейчас базовым инструментом для формирования сбережений россиян. Сообщается, что основным драйвером остаются рублевые сбережения. По оценке ВТБ, их портфель к концу года увеличится на 18% - почти до 63,5 триллиона. Доля валютных накоплений сократится на 1,2% по сравнению с прошлым годом. Также сообщается, что ВТБ с начала года нарастил вложения клиентов до 11,2 триллиона рублей, к концу года пассивы превысят 12 триллионов рублей. Тренд на сбережения сохраняют и дальневосточники. По итогам первого полугодия 2025 года Дальний Восток вошел в Топ-3 среди федеральных округов по размеру привлеченных средств на душу населения, отмечает банк. Более 300 миллиардов рублей дальневосточники направили на вклады в ВТБ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
07:17 04.09.2025
 
Рынок сбережений в России по итогам 2025 года вырастет на 17%

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Рынок сбережений в России по итогам 2025 года вырастет на 17% и достигнет 67,2 триллиона рублей, сообщили в пресс-службе службе ВТБ в рамках ВЭФ-2025.
"Рынок сбережений в России по итогам 2025 года вырастет на 17% и достигнет 67,2 триллиона рублей. В следующем году рост накоплений россиян продолжится двузначными темпами. Стабильный прирост сбережений отражает смену финансовой культуры: потребители все реже действуют импульсивно и все чаще принимают рациональные финансовые решения", - приводятся в сообщении слова зампреда правления ВТБ Александра Пахомова.
По его словам, депозит остается сейчас базовым инструментом для формирования сбережений россиян.
Сообщается, что основным драйвером остаются рублевые сбережения. По оценке ВТБ, их портфель к концу года увеличится на 18% - почти до 63,5 триллиона. Доля валютных накоплений сократится на 1,2% по сравнению с прошлым годом.
Также сообщается, что ВТБ с начала года нарастил вложения клиентов до 11,2 триллиона рублей, к концу года пассивы превысят 12 триллионов рублей.
Тренд на сбережения сохраняют и дальневосточники. По итогам первого полугодия 2025 года Дальний Восток вошел в Топ-3 среди федеральных округов по размеру привлеченных средств на душу населения, отмечает банк. Более 300 миллиардов рублей дальневосточники направили на вклады в ВТБ.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
ЭкономикаФинансыРОССИЯДальний ВостокВладивостокВТБ
 
 
