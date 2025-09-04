Российский рынок акций подрос на 0,21 процента

https://1prime.ru/20250904/rynok-861803026.html

Российский рынок акций за основную торговую сессию четверга подрос на 0,21%, следует из данных Московской биржи. | 04.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию четверга подрос на 0,21%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,21% - до 2 873,7 пункта, индекс Мосбиржи в юанях снизился на 0,29%, до 1 166,81 пункта, долларовый РТС - на 0,34%, до 1 113,54 пункта.

