Российский рынок акций подрос на 0,21 процента

МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию четверга подрос на 0,21%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,21% - до 2 873,7 пункта, индекс Мосбиржи в юанях снизился на 0,29%, до 1 166,81 пункта, долларовый РТС - на 0,34%, до 1 113,54 пункта.
