Рютте призвал увеличить число систем ПВО в пять раз - 04.09.2025
Вооружения
Рютте призвал увеличить число систем ПВО в пять раз
2025-09-04T11:34+0300
2025-09-04T11:34+0300
вооружения
прага
гаага
сша
марк рютте
дональд трамп
нато
БРЮССЕЛЬ, 4 сен - ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте заявил во время выступления в Праге, что странам НАТО необходимо в пять раз увеличить число систем противовоздушной и противоракетной обороны. Трансляция велась на сайте НАТО. "Нам нужно увеличить количество систем противовоздушной и противоракетной обороны в пять раз, нам нужны тысячи БТР и танков, нам нужны еще миллионы снарядов", - сказал Рютте. В Гааге 24-25 июня прошел первый после избрания Дональда Трампа 47-м президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех стран-участниц повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. Итогом саммита стало условное обязательство государств-членов к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону. Этот пункт был включен в итоговое заявление, несмотря на позицию Испании. Премьер страны Педро Санчес еще до саммита в официальном письме генсеку НАТО Марку Рютте указал, что испанские власти не поддержат увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, но говорил о 2032 годе и предлагал включить более гибкую формулировку.
прага, гаага, сша, марк рютте, дональд трамп, нато
Вооружения, Прага, Гаага, США, Марк Рютте, Дональд Трамп, НАТО
11:34 04.09.2025
 
Рютте призвал увеличить число систем ПВО в пять раз

Генсек НАТО Рютте призвал увеличить число систем ПВО и ПРО в пять раз

© AFP / Martijn Beekman *Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте
*Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
© AFP / Martijn Beekman
БРЮССЕЛЬ, 4 сен - ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте заявил во время выступления в Праге, что странам НАТО необходимо в пять раз увеличить число систем противовоздушной и противоракетной обороны.
Трансляция велась на сайте НАТО.
"Нам нужно увеличить количество систем противовоздушной и противоракетной обороны в пять раз, нам нужны тысячи БТР и танков, нам нужны еще миллионы снарядов", - сказал Рютте.
В Гааге 24-25 июня прошел первый после избрания Дональда Трампа 47-м президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех стран-участниц повысить расходы на оборону до 5% от ВВП.
Итогом саммита стало условное обязательство государств-членов к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону. Этот пункт был включен в итоговое заявление, несмотря на позицию Испании. Премьер страны Педро Санчес еще до саммита в официальном письме генсеку НАТО Марку Рютте указал, что испанские власти не поддержат увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, но говорил о 2032 годе и предлагал включить более гибкую формулировку.
Премьер-министр Королевства Нидерландов Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
"Необратимый путь". Рютте высказался о перспективах Украины в альянсе
22 августа, 16:26
 
ВооруженияПрагаГаагаСШАМарк РюттеДональд ТрампНАТО
 
 
Заголовок открываемого материала