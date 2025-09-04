https://1prime.ru/20250904/ryutte-861773297.html

Рютте призвал увеличить число систем ПВО в пять раз

Рютте призвал увеличить число систем ПВО в пять раз - 04.09.2025, ПРАЙМ

Рютте призвал увеличить число систем ПВО в пять раз

Генсек НАТО Марк Рютте заявил во время выступления в Праге, что странам НАТО необходимо в пять раз увеличить число систем противовоздушной и противоракетной... | 04.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-04T11:34+0300

2025-09-04T11:34+0300

2025-09-04T11:34+0300

вооружения

прага

гаага

сша

марк рютте

дональд трамп

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/82483/12/824831254_0:215:4933:2989_1920x0_80_0_0_9ee65eb82ca9f836fcdb6ca24f2a25d3.jpg

БРЮССЕЛЬ, 4 сен - ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте заявил во время выступления в Праге, что странам НАТО необходимо в пять раз увеличить число систем противовоздушной и противоракетной обороны. Трансляция велась на сайте НАТО. "Нам нужно увеличить количество систем противовоздушной и противоракетной обороны в пять раз, нам нужны тысячи БТР и танков, нам нужны еще миллионы снарядов", - сказал Рютте. В Гааге 24-25 июня прошел первый после избрания Дональда Трампа 47-м президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех стран-участниц повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. Итогом саммита стало условное обязательство государств-членов к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону. Этот пункт был включен в итоговое заявление, несмотря на позицию Испании. Премьер страны Педро Санчес еще до саммита в официальном письме генсеку НАТО Марку Рютте указал, что испанские власти не поддержат увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, но говорил о 2032 годе и предлагал включить более гибкую формулировку.

https://1prime.ru/20250822/ryutte-861104776.html

прага

гаага

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

прага, гаага, сша, марк рютте, дональд трамп, нато