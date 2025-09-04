https://1prime.ru/20250904/ryutte-861773297.html
Рютте призвал увеличить число систем ПВО в пять раз
2025-09-04T11:34+0300
2025-09-04T11:34+0300
2025-09-04T11:34+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/12/824831254_0:215:4933:2989_1920x0_80_0_0_9ee65eb82ca9f836fcdb6ca24f2a25d3.jpg
БРЮССЕЛЬ, 4 сен - ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте заявил во время выступления в Праге, что странам НАТО необходимо в пять раз увеличить число систем противовоздушной и противоракетной обороны. Трансляция велась на сайте НАТО. "Нам нужно увеличить количество систем противовоздушной и противоракетной обороны в пять раз, нам нужны тысячи БТР и танков, нам нужны еще миллионы снарядов", - сказал Рютте. В Гааге 24-25 июня прошел первый после избрания Дональда Трампа 47-м президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех стран-участниц повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. Итогом саммита стало условное обязательство государств-членов к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону. Этот пункт был включен в итоговое заявление, несмотря на позицию Испании. Премьер страны Педро Санчес еще до саммита в официальном письме генсеку НАТО Марку Рютте указал, что испанские власти не поддержат увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, но говорил о 2032 годе и предлагал включить более гибкую формулировку.
БРЮССЕЛЬ, 4 сен - ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте заявил во время выступления в Праге, что странам НАТО необходимо в пять раз увеличить число систем противовоздушной и противоракетной обороны.
Трансляция велась на сайте НАТО.
"Нам нужно увеличить количество систем противовоздушной и противоракетной обороны в пять раз, нам нужны тысячи БТР и танков, нам нужны еще миллионы снарядов", - сказал Рютте.
В Гааге 24-25 июня прошел первый после избрания Дональда Трампа 47-м президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех стран-участниц повысить расходы на оборону до 5% от ВВП.
Итогом саммита стало условное обязательство государств-членов к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону. Этот пункт был включен в итоговое заявление, несмотря на позицию Испании. Премьер страны Педро Санчес еще до саммита в официальном письме генсеку НАТО Марку Рютте указал, что испанские власти не поддержат увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, но говорил о 2032 годе и предлагал включить более гибкую формулировку.
