РЖД зафиксировали снижение перевозок контейнеров на 3,9%

РЖД зафиксировали снижение перевозок контейнеров на 3,9%

2025-09-04T05:18+0300

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. РЖД в январе-августе 2025 года фиксируют снижение перевозок контейнеров на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, но при наличии грузов готовы приложить все усилия для выхода на запланированные 8 миллионов TEU по итогам всего года, сообщила замгендиректора компании Ирина Магнушевская. Она отметила, что контейнерные перевозки самый активно развивающийся сегмент железнодорожных перевозок и, по мнению РЖД, он будет прирастать. Замглавы РЖД напомнила, что 2024 год был рекордным по объему перевозок контейнеров - тогда было отправлено 7 миллионов 880 тысяч TEU. "В этом году мы работаем со снижением… в целом пока по итогам восьми месяцев снижение минус 3,9%. Самое большое у нас, конечно, это импорт - на 11% в целом по сети РЖД. И внутренние перевозки. Причины… это и охлаждение экономики, и санкции, которые новые пакеты введены были, и рецессии на мировых рынках. Это все отразилось на объеме контейнерных перевозок", - сказала Магнушевская, выступая на ВЭФ. По ее словам, на 2025 год были запланированы перевозки контейнеров на уровне 8 миллионов TEU. "Если коллеги готовы поддержать эти объемы, говоря о том, что груз есть, то мы, конечно, приложим все усилия. Но и в принципе сейчас мы говорим, что проблем с вывозом контейнеров как с Восточного полигона, так и в целом в направлении Северо-запада или Азово-Черноморского бассейна нет", - добавила она. РЖД сообщали, что перевозки контейнеров на своей сети в январе-июле 2025 года сократились на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – до 4,4 миллиона тысячи контейнеров TEU (ДФЭ). В том числе во внутреннем сообщении отправлено 1,7 миллиона TEU (-3,8%), в экспортном – 1,4 миллиона TEU (+8,3%). РЖД в 2024 году поставили рекорд по перевозкам контейнеров. Во всех видах сообщения, включая внутрироссийское, экспорт, импорт и транзит, было перевезено 7 миллионов 880 тысяч TEU (рост на 5,9%). К 2030 году РЖД планируют увеличение контейнерных перевозок на треть – до 10 миллионов TEU. ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

