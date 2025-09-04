Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РЖД в 2026 году не ждут стагнации контейнерных перевозок - 04.09.2025
РЖД в 2026 году не ждут стагнации контейнерных перевозок
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. РЖД в 2026 году не ждут стагнации контейнерных перевозок на своей сети и надеются на прирост, но пока прогноз на уровне 2025 года, сообщила замгендиректора компании Ирина Магнушевская. Рынок контейнерных перевозок обсуждался в ходе одной из сессией на ВЭФ. В частности, первый замгендиректора по стратегии и развитию группы "Дело" Александр Иодчин сообщил, что по базовому сценарию компания в 2026 году ожидает рост на 4%. "Мы, наверное, более осторожны в оценках, потому что, опять же, планы на 2025 год… никто не предполагал, что так именно у нас сыграет ключевая ставка, которая привела к снижению значительному в экономике. Мы увидели во внутренних перевозках, то, что рубль у нас так сыграл… Мы говорим о снижении транзита, о снижении импортных перевозок. Здесь мы более аккуратно подходим, но падения мы не видим", - сказала Магнушевская на вопрос ведущей сессии о прогнозах компании по контейнерным перевозкам на сети РЖД на 2026 год. Ранее в четверг она сообщала, что РЖД в январе-августе 2025 года фиксируют снижение перевозок контейнеров на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, но при наличии грузов готовы приложить все усилия для выхода на запланированные 8 миллионов TEU по итогам всего года. "Мы надеемся, что не будет стагнации, мы надеемся, что тоже будет прирост, но пока в уровне 2025 года", - продолжила замглавы РЖД про ожидания компании на следующий год по перевозкам контейнеров. РЖД сообщали, что перевозки контейнеров на сети РЖД в январе-июле 2025 года сократились на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – до 4,4 миллиона тысячи контейнеров TEU (ДФЭ). В том числе во внутреннем сообщении отправлено 1,7 миллиона TEU (-3,8%), в экспортном – 1,4 миллиона TEU (+8,3%). РЖД в 2024 году поставили рекорд по перевозкам контейнеров. Во всех видах сообщения, включая внутрироссийское, экспорт, импорт и транзит, было перевезено 7 миллионов 880 тысяч TEU (рост на 5,9%). РЖД к 2030 году планируют увеличение контейнерных перевозок на треть – до 10 миллионов TEU.
Бизнес, Экономика, РЖД
05:24 04.09.2025
 
РЖД в 2026 году не ждут стагнации контейнерных перевозок

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. РЖД в 2026 году не ждут стагнации контейнерных перевозок на своей сети и надеются на прирост, но пока прогноз на уровне 2025 года, сообщила замгендиректора компании Ирина Магнушевская.
Рынок контейнерных перевозок обсуждался в ходе одной из сессией на ВЭФ. В частности, первый замгендиректора по стратегии и развитию группы "Дело" Александр Иодчин сообщил, что по базовому сценарию компания в 2026 году ожидает рост на 4%.
"Мы, наверное, более осторожны в оценках, потому что, опять же, планы на 2025 год… никто не предполагал, что так именно у нас сыграет ключевая ставка, которая привела к снижению значительному в экономике. Мы увидели во внутренних перевозках, то, что рубль у нас так сыграл… Мы говорим о снижении транзита, о снижении импортных перевозок. Здесь мы более аккуратно подходим, но падения мы не видим", - сказала Магнушевская на вопрос ведущей сессии о прогнозах компании по контейнерным перевозкам на сети РЖД на 2026 год.
Ранее в четверг она сообщала, что РЖД в январе-августе 2025 года фиксируют снижение перевозок контейнеров на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, но при наличии грузов готовы приложить все усилия для выхода на запланированные 8 миллионов TEU по итогам всего года.
"Мы надеемся, что не будет стагнации, мы надеемся, что тоже будет прирост, но пока в уровне 2025 года", - продолжила замглавы РЖД про ожидания компании на следующий год по перевозкам контейнеров.
РЖД сообщали, что перевозки контейнеров на сети РЖД в январе-июле 2025 года сократились на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – до 4,4 миллиона тысячи контейнеров TEU (ДФЭ). В том числе во внутреннем сообщении отправлено 1,7 миллиона TEU (-3,8%), в экспортном – 1,4 миллиона TEU (+8,3%).
РЖД в 2024 году поставили рекорд по перевозкам контейнеров. Во всех видах сообщения, включая внутрироссийское, экспорт, импорт и транзит, было перевезено 7 миллионов 880 тысяч TEU (рост на 5,9%). РЖД к 2030 году планируют увеличение контейнерных перевозок на треть – до 10 миллионов TEU.
 
Заголовок открываемого материала