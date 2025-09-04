Сальдо оценил встречу Путина и Трампа на Аляске

https://1prime.ru/20250904/saldo-861744987.html
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – ПРАЙМ. Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске стала успехом российского лидера и началом движения к миру и взаимопониманию между двумя державами, сообщил РИА Новости на ВЭФ губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Прежде всего я оцениваю эту встречу с точки зрения успеха нашего президента. Потому что для того, чтобы именно такой дипломатический шаг был сделан, понадобился не один год выдержки… Встреча была началом движения именно к миру. К миру и взаимопониманию между двумя державами, двумя президентами", - сказал Сальдо.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
