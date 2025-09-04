Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сальдо обсудил с Путиным урегулирование конфликта на Украине - 04.09.2025, ПРАЙМ
Сальдо обсудил с Путиным урегулирование конфликта на Украине
2025-09-04T04:44+0300
2025-09-04T04:44+0300
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – ПРАЙМ. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо на недавней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждал перспективы урегулирования конфликта на Украине, сообщил РИА Новости на ВЭФ губернатор. "У меня была недавно встреча с нашим президентом Владимиром Владимировичем. И этот вопрос тоже затрагивался", - сказал Сальдо, отвечая на вопрос о том, близок ли, по его мнению, мир на Украине. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
общество , россия, украина, херсонская область, рф, владимир сальдо, владимир путин
Экономика, Общество , РОССИЯ, УКРАИНА, Херсонская область, РФ, Владимир Сальдо, Владимир Путин
04:44 04.09.2025
 
Сальдо обсудил с Путиным урегулирование конфликта на Украине

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – ПРАЙМ. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо на недавней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждал перспективы урегулирования конфликта на Украине, сообщил РИА Новости на ВЭФ губернатор.
"У меня была недавно встреча с нашим президентом Владимиром Владимировичем. И этот вопрос тоже затрагивался", - сказал Сальдо, отвечая на вопрос о том, близок ли, по его мнению, мир на Украине.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
