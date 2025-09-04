https://1prime.ru/20250904/saldo-861745563.html
Сальдо обсудил с Путиным урегулирование конфликта на Украине
Сальдо обсудил с Путиным урегулирование конфликта на Украине
экономика
общество
россия
украина
херсонская область
рф
владимир сальдо
владимир путин
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – ПРАЙМ. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо на недавней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждал перспективы урегулирования конфликта на Украине, сообщил РИА Новости на ВЭФ губернатор.
"У меня была недавно встреча с нашим президентом Владимиром Владимировичем. И этот вопрос тоже затрагивался", - сказал Сальдо, отвечая на вопрос о том, близок ли, по его мнению, мир на Украине.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Сальдо обсудил с Путиным перспективы урегулирования конфликта на Украине
