Санкции не наносят ущерба ВЭФ, заявил глава "Росконгресса" - 04.09.2025
Санкции не наносят ущерба ВЭФ, заявил глава "Росконгресса"
Санкции не наносят ущерба ВЭФ, заявил глава "Росконгресса" - 04.09.2025, ПРАЙМ
Санкции не наносят ущерба ВЭФ, заявил глава "Росконгресса"
Санкционные ограничения, наложенные Западом на Россию, не наносят болезненного ущерба организации и проведению Восточного экономического форума, осложнена лишь... | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T03:40+0300
2025-09-04T03:40+0300
экономика
россия
мировая экономика
запад
азиатско-тихоокеанский регион
владивосток
росконгресс
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – ПРАЙМ. Санкционные ограничения, наложенные Западом на Россию, не наносят болезненного ущерба организации и проведению Восточного экономического форума, осложнена лишь логистика для некоторых иностранных участников, сообщил РИА Новости на ВЭФ-2025 председатель правления, директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев. "Росконгресс" выступает организатором ВЭФ. "С точки зрения подготовки Восточного экономического форума, конечно, все эти санкционные и прочие ограничения влияют в основном с точки зрения логистики и давления на представителей бизнеса со стороны определенных правительств, чтобы они не принимали участие", - сказал Стуглев, отвечая на вопрос, продолжают ли санкции сказываться на организации и проведении ВЭФ. "Но с учетом того объема, который миру дает Азиатско-Тихоокеанский регион, в котором огромное количество стран дружески настроены к Российской Федерации, мы не ощущаем каких-то болезненных и серьезных ущербов для программы или экономики, как форума, так и, на мой взгляд, региона", - добавил он. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
03:40 04.09.2025
 
Санкции не наносят ущерба ВЭФ, заявил глава "Росконгресса"

Глава "Росконгресса" Стуглев: санкции не наносят ущерба организации ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – ПРАЙМ. Санкционные ограничения, наложенные Западом на Россию, не наносят болезненного ущерба организации и проведению Восточного экономического форума, осложнена лишь логистика для некоторых иностранных участников, сообщил РИА Новости на ВЭФ-2025 председатель правления, директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев.
"Росконгресс" выступает организатором ВЭФ.
"С точки зрения подготовки Восточного экономического форума, конечно, все эти санкционные и прочие ограничения влияют в основном с точки зрения логистики и давления на представителей бизнеса со стороны определенных правительств, чтобы они не принимали участие", - сказал Стуглев, отвечая на вопрос, продолжают ли санкции сказываться на организации и проведении ВЭФ.
"Но с учетом того объема, который миру дает Азиатско-Тихоокеанский регион, в котором огромное количество стран дружески настроены к Российской Федерации, мы не ощущаем каких-то болезненных и серьезных ущербов для программы или экономики, как форума, так и, на мой взгляд, региона", - добавил он.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
