Европа совершает историческую ошибку, называя Россию врагом, заявил Саркози - 04.09.2025
Европа совершает историческую ошибку, называя Россию врагом, заявил Саркози
ПАРИЖ, 4 сен – ПРАЙМ. Европа совершает историческую ошибку, называя Россию своим главным врагом, настоящую угрозу представляет высокий уровень миграции, заявил бывший президент Франции Николя Саркози. Ранее действующий президент Франции Эмануэль Макрон не раз заявлял, что РФ якобы угрожает европейским странам. При этом Москва неоднократно сообщала, что не собирается нападать на страны НАТО. "Угроза для Европы и Франции носит, в первую очередь, демографический характер: через 30 лет население Европы сократится с 550 миллионов до 480 миллионов, в то время как в Африке оно вырастет с 1,2 миллиарда до 2,4 миллиарда. Миграционный кризис ещё не начался! Худшее ещё впереди... Это экзистенциальный риск для Европы. Тем временем мы определяем Россию как наш главный риск и нашего приоритетного врага. Это историческая ошибка", - сказал в интервью газете Figaro Саркози, занимавший пост президента Франции с 2007 по 2012 год. По его словам, мигрантам по культурным, религиозным и экономическим причинам будет всё труднее успешно ассимилироваться в Европе. Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
11:24 04.09.2025
 
Европа совершает историческую ошибку, называя Россию врагом, заявил Саркози

Экс-президент Франции Николя Саркози на XI Гайдаровском форуме в Москве
ПАРИЖ, 4 сен – ПРАЙМ. Европа совершает историческую ошибку, называя Россию своим главным врагом, настоящую угрозу представляет высокий уровень миграции, заявил бывший президент Франции Николя Саркози.
Ранее действующий президент Франции Эмануэль Макрон не раз заявлял, что РФ якобы угрожает европейским странам. При этом Москва неоднократно сообщала, что не собирается нападать на страны НАТО.
"Угроза для Европы и Франции носит, в первую очередь, демографический характер: через 30 лет население Европы сократится с 550 миллионов до 480 миллионов, в то время как в Африке оно вырастет с 1,2 миллиарда до 2,4 миллиарда. Миграционный кризис ещё не начался! Худшее ещё впереди... Это экзистенциальный риск для Европы. Тем временем мы определяем Россию как наш главный риск и нашего приоритетного врага. Это историческая ошибка", - сказал в интервью газете Figaro Саркози, занимавший пост президента Франции с 2007 по 2012 год.
По его словам, мигрантам по культурным, религиозным и экономическим причинам будет всё труднее успешно ассимилироваться в Европе.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
ЕС - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
В ЕС заявили, что обсуждают содержание 19-го пакета санкций против России
2 сентября, 14:05
 
Заголовок открываемого материала