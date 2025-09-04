https://1prime.ru/20250904/sberbank-861751406.html

Опрос показал удовлетворенность россиян результатами работы ИИ

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Менее 40% опрошенных Сбербанком удовлетворены результатом работы искусственного интеллекта (ИИ), но это неудивительно, если ожидать, что он может полностью заменить человеческую деятельность, заявил старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций кредитной организации Владислав Крейнин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). "Уровень удовлетворенности результатами - он пока крайне низкий. То есть удовлетворены менее 40% теми результатами, которые они получают. И вот здесь, на мой взгляд, один из ключевых вопросов и, в принципе, ключ к нашей дискуссии. Ты не должен быть удовлетворен результатами на самом деле", - сказал он на сессии " ИИ и креативная конкуренция: как защищать авторов и поощрять генеративные коллаборации". "Наша основная идея не в том, что искусственный интеллект должен заменить человека, а в том, что именно вместе с искусственным интеллектом ты можешь сделать гораздо больше", - добавил Крейнин. Он отметил, что по результатам исследования, которое проводил Сбербанк, самыми частыми случаями использования искусственного интеллекта стали поиск информации, генерация текста и создание картинок, видео. При этом, по его словам, номер один – это поиск информации. "Поэтому многие говорят о том, что сегодня нейросети убивают, замещают классический поиск", - отметил также директор департамента. ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

