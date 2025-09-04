https://1prime.ru/20250904/sberbank-861768643.html
Сбербанк ожидает темпы роста экономики ДФО вдвое выше средних по стране
Сбербанк ожидает темпы роста экономики ДФО вдвое выше средних по стране - 04.09.2025, ПРАЙМ
Сбербанк ожидает темпы роста экономики ДФО вдвое выше средних по стране
Сбербанк прогнозирует темпы роста экономики в Дальневосточном федеральном округе в ближайшие три года в два раза выше среднероссийских, рассказал заместитель... | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T10:36+0300
2025-09-04T10:36+0300
2025-09-04T10:36+0300
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Сбербанк прогнозирует темпы роста экономики в Дальневосточном федеральном округе в ближайшие три года в два раза выше среднероссийских, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. "Дальневосточный регион очень интересный и имеет, конечно, ярко выраженную сырьевую и экспортоориентированную направленность. Население небольшое, а удаленность от центра достаточно большая, поэтому экспорт – это, наверное, ключевое направление для развития ВРП (валового регионального продукта - ред.) региона", - сказал он в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). "Регион занимает седьмое место по объему экономики, опережая Северо-Кавказский федеральный округ. Наш прогноз, что темпы роста в Дальневосточном федеральном округе в ближайшие три года будут в два раза выше, чем среднероссийские", - отметил он. Дальневосточный федеральный округ реализует большое количество инвестиционных программ, продолжил он. "Это видно по нашему кредитному портфелю. То есть порядка 1,5 триллиона рублей из почти 28 триллионов - это кредитный портфель у "Сбера" на Дальнем Востоке. И, соответственно, 1,2 триллиона рублей – это инвестиционное кредитование. То есть 80% кредитов, которые мы предоставили, являются инвестиционными", - сказал он. "И это на самом деле очень хорошо. Это говорит о том, что регион инвестиционно привлекательный, значительно выше, чем любой другой регион России. И, соответственно, формирует фундамент для удвоенных темпов роста ВРП, по нашей оценке, на ближайшие три года", - сказал он. По его словам, "Сбер" участвует во всех крупных проектах, которые реализуются в регионе. Банк реализует сложные и долгосрочные проекты по добыче полезных ископаемых, большое количество проектов газохимического комплекса в Благовещенском кластере, финансирует и логистическую инфраструктуру. Однако в регионе есть много ограничений, которые не способствуют раскрытию потенциала, в том числе сложная демографическая ситуация и риски энергодефицита, отметил Попов. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
