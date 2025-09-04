https://1prime.ru/20250904/sberbank-861775734.html
Сбербанк оценил ущерб от кибератак для российской экономики
2025-09-04T11:45+0300
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Сбербанк оценивает ущерб от кибератак для российской экономики за восемь месяцев 2025 года в сумму около 1,5 триллиона рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. "Мы никогда не приводили цифры, которые связаны с ущербом бизнесу и с ущербом экономике России (от кибератак - ред.). По нашей оценке, при росте атак в три раза, мы считаем, что в целом ситуация имеет тренд на ухудшение, и за восемь месяцев, которые мы с вами прошли, ущерб российской экономике может составить около 1,5 триллиона рублей", - сказал он в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). "Это колоссальная цифра, и это ровно связано с тем, и подтверждает наши предыдущие предположения, что противник, хакеры, преступники стали охотиться на другом уровне по атакам именно на российские компании, на российский бизнес", - добавил он. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
