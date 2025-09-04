Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сбербанк оценил ущерб от кибератак для российской экономики - 04.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250904/sberbank-861775734.html
Сбербанк оценил ущерб от кибератак для российской экономики
Сбербанк оценил ущерб от кибератак для российской экономики - 04.09.2025, ПРАЙМ
Сбербанк оценил ущерб от кибератак для российской экономики
Сбербанк оценивает ущерб от кибератак для российской экономики за восемь месяцев 2025 года в сумму около 1,5 триллиона рублей, рассказал заместитель... | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T11:45+0300
2025-09-04T11:45+0300
экономика
финансы
технологии
владивосток
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/img/84311/97/843119799_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_d77ae5e528e6cf6debee6e15242fa3be.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Сбербанк оценивает ущерб от кибератак для российской экономики за восемь месяцев 2025 года в сумму около 1,5 триллиона рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. "Мы никогда не приводили цифры, которые связаны с ущербом бизнесу и с ущербом экономике России (от кибератак - ред.). По нашей оценке, при росте атак в три раза, мы считаем, что в целом ситуация имеет тренд на ухудшение, и за восемь месяцев, которые мы с вами прошли, ущерб российской экономике может составить около 1,5 триллиона рублей", - сказал он в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). "Это колоссальная цифра, и это ровно связано с тем, и подтверждает наши предыдущие предположения, что противник, хакеры, преступники стали охотиться на другом уровне по атакам именно на российские компании, на российский бизнес", - добавил он. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250904/sberbank-861768643.html
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84311/97/843119799_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_a224f3d35ab6600411dd07ee956d08ed.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, технологии, владивосток, сбербанк
Экономика, Финансы, Технологии, Владивосток, Сбербанк
11:45 04.09.2025
 
Сбербанк оценил ущерб от кибератак для российской экономики

"Сбер" оценил ущерб от кибератак для российской экономики в 1,5 триллиона рублей

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип "Сбербанка" в Москве
Логотип Сбербанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Сбербанк оценивает ущерб от кибератак для российской экономики за восемь месяцев 2025 года в сумму около 1,5 триллиона рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
"Мы никогда не приводили цифры, которые связаны с ущербом бизнесу и с ущербом экономике России (от кибератак - ред.). По нашей оценке, при росте атак в три раза, мы считаем, что в целом ситуация имеет тренд на ухудшение, и за восемь месяцев, которые мы с вами прошли, ущерб российской экономике может составить около 1,5 триллиона рублей", - сказал он в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
"Это колоссальная цифра, и это ровно связано с тем, и подтверждает наши предыдущие предположения, что противник, хакеры, преступники стали охотиться на другом уровне по атакам именно на российские компании, на российский бизнес", - добавил он.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Сбер - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
Сбербанк ожидает темпы роста экономики ДФО вдвое выше средних по стране
10:36
 
ЭкономикаФинансыТехнологииВладивостокСбербанк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала