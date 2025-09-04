https://1prime.ru/20250904/shos-861804279.html
Путин назвал саммит ШОС в Китае блестящим
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал блестящим проведение саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае, отметив масштабные инициативы председателя КНР Си Цзиньпина. Российский лидер в четверг провел на полях Восточного экономического форума встречу с членом политбюро ЦК КПК, заместителем председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном. Путин попросил его передать самые наилучшие пожелания и слова благодарности китайскому руководству и председателю КНР за теплый прием и организацию работы в Китае. "Поздравить еще раз Китай с блестящим проведением ШОС, с теми инициативами, которые были выдвинуты председателем КНР. Они все, я уже сказал об этом, являются масштабными и своевременными", - подчеркнул Путин. Российский лидер 3 сентября прилетел во Владивосток после насыщенной рабочей программы в Китае. Визит Путина в КНР продлился четыре дня. "Мы с вами синхронно приехали из Китая - и вы, и я одинаково, по-моему, в одно и то же время добрались до Владивостока", - обратился Путин к гостю.
