Путин назвал саммит ШОС в Китае блестящим
2025-09-04T19:56+0300
2025-09-04T19:56+0300
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал блестящим проведение саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае, отметив масштабные инициативы председателя КНР Си Цзиньпина. Российский лидер в четверг провел на полях Восточного экономического форума встречу с членом политбюро ЦК КПК, заместителем председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном. Путин попросил его передать самые наилучшие пожелания и слова благодарности китайскому руководству и председателю КНР за теплый прием и организацию работы в Китае. "Поздравить еще раз Китай с блестящим проведением ШОС, с теми инициативами, которые были выдвинуты председателем КНР. Они все, я уже сказал об этом, являются масштабными и своевременными", - подчеркнул Путин. Российский лидер 3 сентября прилетел во Владивосток после насыщенной рабочей программы в Китае. Визит Путина в КНР продлился четыре дня. "Мы с вами синхронно приехали из Китая - и вы, и я одинаково, по-моему, в одно и то же время добрались до Владивостока", - обратился Путин к гостю.
мировая экономика, россия, китай, владивосток, владимир путин, си цзиньпин, шос
19:56 04.09.2025
 
Путин назвал саммит ШОС в Китае блестящим

Путин назвал проведение саммита ШОС блестящим, отметив масштабные инициативы Си Цзиньпина

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал блестящим проведение саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае, отметив масштабные инициативы председателя КНР Си Цзиньпина.
Российский лидер в четверг провел на полях Восточного экономического форума встречу с членом политбюро ЦК КПК, заместителем председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном.
Путин попросил его передать самые наилучшие пожелания и слова благодарности китайскому руководству и председателю КНР за теплый прием и организацию работы в Китае.
"Поздравить еще раз Китай с блестящим проведением ШОС, с теми инициативами, которые были выдвинуты председателем КНР. Они все, я уже сказал об этом, являются масштабными и своевременными", - подчеркнул Путин.
Российский лидер 3 сентября прилетел во Владивосток после насыщенной рабочей программы в Китае. Визит Путина в КНР продлился четыре дня.
"Мы с вами синхронно приехали из Китая - и вы, и я одинаково, по-моему, в одно и то же время добрались до Владивостока", - обратился Путин к гостю.
Заголовок открываемого материала