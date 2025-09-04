Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Силуанов ответил на вопрос о контактах минфинов России и США
Силуанов ответил на вопрос о контактах минфинов России и США
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Контактов минфинов РФ и США после саммита на Аляске не было, сообщил РИА Новости министр финансов РФ Антон Силуанов. "Нет. Не было", - ответил Силуанов на соответствующий вопрос в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). Переговоры президентов России и США состоялись 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
россия, сша, аляска, антон силуанов
Экономика, РОССИЯ, США, Аляска, Антон Силуанов
12:05 04.09.2025
 
Силуанов ответил на вопрос о контактах минфинов России и США

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Контактов минфинов РФ и США после саммита на Аляске не было, сообщил РИА Новости министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Нет. Не было", - ответил Силуанов на соответствующий вопрос в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).
Переговоры президентов России и США состоялись 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Президент РФ В. Путин принял участие в саммите ШОС
Эрдоган обсудил с Путиным саммит лидеров России и США на Аляске
