Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Силуанов оценил ситуацию с бензином в регионах - 04.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250904/siluanov-861777332.html
Силуанов оценил ситуацию с бензином в регионах
Силуанов оценил ситуацию с бензином в регионах - 04.09.2025, ПРАЙМ
Силуанов оценил ситуацию с бензином в регионах
Ситуация с бензином в регионах России под контролем, проблем нет и не будет, заявил министр финансов Антон Силуанов в кулуарах Восточного экономического форума... | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T12:15+0300
2025-09-04T12:15+0300
экономика
россия
владивосток
сергей цивилев
антон силуанов
вэф
росстат
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861330081_0:144:2962:1810_1920x0_80_0_0_7a88615e157804612f4c90a88970d4b6.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Ситуация с бензином в регионах России под контролем, проблем нет и не будет, заявил министр финансов Антон Силуанов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) по итогам разговора с главой Минэнерго Сергеем Цивилевым. "Я говорил с министром энергетики, значит, Сергеем Леонидовичем Цивилевым. Он сказал, что вопросов проблем снабжения нефтепродуктами в наших регионах, включая, естественно, бензин на заправках, нет. И не будет. Все под контролем", - сказал Силуанов журналистам. Ранее в четверг Цивилев на брифинге в рамках ВЭФ говорил, что минэнерго РФ совместно с нефтяными компаниями скорректировало графики ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах так, чтобы они не выпадали на период высокого спроса, и в целом принятых мер по стабилизации топливного рынка пока достаточно, чтобы удержать в сентябре темпы роста цен на бензин в пределах инфляции. По данным Росстата, средняя цена бензина на АЗС в России с 25 августа по 1 сентября выросла на 0,3%, или на 19 копеек, до 62,27 рубля за литр. Дизельное топливо подорожало на 0,07%, или на 5 копеек, до 71,57 рубля за литр. При этом в целом в России с 26 августа по 1 сентября была дефляция - в 0,08%. Правительство РФ продлило на сентябрь запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров. В октябре ограничения будут действовать только для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год). Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей действует с 1 марта, а в конце июля запрет был распространен и на крупных производителей нефтепродуктов. Ограничения введены для сохранения стабильной ситуации в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250903/ekonomika-861733120.html
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861330081_122:0:2851:2047_1920x0_80_0_0_7ddaf63b4d8ef1998aca68a88efc9e0c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владивосток, сергей цивилев, антон силуанов, вэф, росстат
Экономика, РОССИЯ, Владивосток, Сергей Цивилев, Антон Силуанов, ВЭФ, Росстат
12:15 04.09.2025
 
Силуанов оценил ситуацию с бензином в регионах

Силуанов: ситуация с бензином в регионах под контролем, проблем нет и не будет

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов выступает на парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ
Министр финансов РФ Антон Силуанов выступает на парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Ситуация с бензином в регионах России под контролем, проблем нет и не будет, заявил министр финансов Антон Силуанов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) по итогам разговора с главой Минэнерго Сергеем Цивилевым.
"Я говорил с министром энергетики, значит, Сергеем Леонидовичем Цивилевым. Он сказал, что вопросов проблем снабжения нефтепродуктами в наших регионах, включая, естественно, бензин на заправках, нет. И не будет. Все под контролем", - сказал Силуанов журналистам.
Ранее в четверг Цивилев на брифинге в рамках ВЭФ говорил, что минэнерго РФ совместно с нефтяными компаниями скорректировало графики ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах так, чтобы они не выпадали на период высокого спроса, и в целом принятых мер по стабилизации топливного рынка пока достаточно, чтобы удержать в сентябре темпы роста цен на бензин в пределах инфляции.
По данным Росстата, средняя цена бензина на АЗС в России с 25 августа по 1 сентября выросла на 0,3%, или на 19 копеек, до 62,27 рубля за литр. Дизельное топливо подорожало на 0,07%, или на 5 копеек, до 71,57 рубля за литр. При этом в целом в России с 26 августа по 1 сентября была дефляция - в 0,08%.
Правительство РФ продлило на сентябрь запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров. В октябре ограничения будут действовать только для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год).
Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей действует с 1 марта, а в конце июля запрет был распространен и на крупных производителей нефтепродуктов. Ограничения введены для сохранения стабильной ситуации в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
АЗС - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
Средняя розничная цена бензина в России за неделю выросла на 0,3%
Вчера, 19:16
 
ЭкономикаРОССИЯВладивостокСергей ЦивилевАнтон СилуановВЭФРосстат
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала