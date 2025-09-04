https://1prime.ru/20250904/slutskij-861743325.html

Слуцкий предложил ограничить выдачу электронных микрозаймов

МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Необходимо полностью запретить или ограничить выдачу электронных микрозаймов и дистанционное оформление договоров микрофинансового кредитования, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. "ЛДПР предлагает ограничить или запретить полностью электронные микрозаймы и дистанционное оформление договоров микрофинансового кредитования", - сказал Слуцкий. Лидер ЛДПР отметил, что в непростые времена любое обременение выбивает из колеи. По его мнению, нельзя и без того озабоченных граждан РФ "соблазнять легкими деньгами" и загонять в долги. "Особенно стараются в "ошкуривании" русских микрофинансовые организации. Только за второй квартал этого года они выдали кредитов более чем на 530 млрд рублей, что на 7% выше, чем весной. Прибыль с этой колоссальной цифры космическая и она растет год к году, как бы ни старалась власть ограничить этот денежный пылесос. Рабочему человеку, который не сам себе зарплату назначает, а исправно ходит на работу, кормит жену и детей, старается свести концы с концами, не позавидуешь. Из-за роста цен и общего обнищания народа, такие семьи, как у него, от отчаяния обращаются в микрофинансовые организации", - подчеркнул он. Парламентарий добавил, что микрофинансовые организации - это настоящий "экономический спрут". По словам Слуцкого, больше всего от их деятельности страдают те, кому сложнее всего: пенсионеры, студенты и многодетные семьи. "Что такое ставка в 150% годовых, под которую берется половина микрозаймов? Это сопоставимо с тем, под какой процент давала деньги Раскольникову старуха-процентщица. Чем ее бизнес закончился, мы знаем благодаря Федору Достоевскому. Но я не предлагаю расправ: бизнесмены работают так, как мы им позволяем. Надо, наконец, заканчивать с этой финансовой ловушкой. По-другому такое предпринимательство не назовешь: взял "до получки" 10 тысяч, а отдал 30, 50, а если замешкался, то и 100 тысяч. Это не "скорая экономическая помощь", а грабеж. Если мы не предпримем решительных мер, то шанса увидеть на улицах России беззаботное лицо скоро не будет", - заключил он.

