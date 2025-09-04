https://1prime.ru/20250904/slutskij-861747785.html
Слуцкий предложил ввести мораторий на штрафы и пени по кредитам
Слуцкий предложил ввести мораторий на штрафы и пени по кредитам - 04.09.2025, ПРАЙМ
Слуцкий предложил ввести мораторий на штрафы и пени по кредитам
Следует ввести двухлетний мораторий на штрафы и пени по кредитам до 500 тысяч рублей и по ипотекам до 12 миллионов рублей, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид... | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T05:30+0300
2025-09-04T05:30+0300
2025-09-04T05:30+0300
финансы
банки
экономика
леонид слуцкий
лдпр
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861747785.jpg?1756953031
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Следует ввести двухлетний мораторий на штрафы и пени по кредитам до 500 тысяч рублей и по ипотекам до 12 миллионов рублей, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
"ЛДПР предлагает ввести с 1 января 2026 года двухлетний мораторий на штрафы и пени по кредитам до 500 тысяч рублей и по ипотекам до 12 миллионов", - сказал Слуцкий.
Как отметил парламентарий, сегодня миллионы граждан России живут "от зарплаты до зарплаты". По его словам, общая задолженность по кредитам подошла к 37 триллионам рублей, что соответствует две трети ВВП России.
"В ряде регионов сумма долгов - от 20 до 30 средних зарплат на одного человека. Это не жизнь, а настоящая кабала. Человек пашет изо всех сил на работе, а то и на двух-трех, а как только получает зарплату, тут же отдает ростовщикам. Таким образом, наши люди трудятся не ради будущего семьи, не ради детей, а ради того, чтобы расплатиться с долгами", - подчеркнул он.
Слуцкий добавил, что введение такого моратория даст людям возможность "выдохнуть" и сосредоточиться на жизни, а не на "бесконечной гонке с процентами".
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, леонид слуцкий, лдпр
Финансы, Банки, Экономика, Леонид Слуцкий, ЛДПР
Слуцкий предложил ввести мораторий на штрафы и пени по кредитам
Слуцкий предложил ввести мораторий на штрафы и пени по кредитам до 500 тысяч рублей
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Следует ввести двухлетний мораторий на штрафы и пени по кредитам до 500 тысяч рублей и по ипотекам до 12 миллионов рублей, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
"ЛДПР предлагает ввести с 1 января 2026 года двухлетний мораторий на штрафы и пени по кредитам до 500 тысяч рублей и по ипотекам до 12 миллионов", - сказал Слуцкий.
Как отметил парламентарий, сегодня миллионы граждан России живут "от зарплаты до зарплаты". По его словам, общая задолженность по кредитам подошла к 37 триллионам рублей, что соответствует две трети ВВП России.
"В ряде регионов сумма долгов - от 20 до 30 средних зарплат на одного человека. Это не жизнь, а настоящая кабала. Человек пашет изо всех сил на работе, а то и на двух-трех, а как только получает зарплату, тут же отдает ростовщикам. Таким образом, наши люди трудятся не ради будущего семьи, не ради детей, а ради того, чтобы расплатиться с долгами", - подчеркнул он.
Слуцкий добавил, что введение такого моратория даст людям возможность "выдохнуть" и сосредоточиться на жизни, а не на "бесконечной гонке с процентами".