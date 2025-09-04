https://1prime.ru/20250904/smi-861768159.html
Центробанк Турции может отложить снижение ключевой ставки
Центробанк Турции может отложить снижение ключевой ставки - 04.09.2025, ПРАЙМ
Центробанк Турции может отложить снижение ключевой ставки
Центральный банк Турции может отложить снижение ключевой ставки на фоне растущей политической напряжённости между властями и оппозицией, сообщает издание... | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T10:33+0300
2025-09-04T10:33+0300
2025-09-04T10:33+0300
экономика
банки
финансы
турция
https://cdnn.1prime.ru/img/82251/13/822511348_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_715760214aa4f852cf147a30441fd7ce.jpg
АНКАРА, 4 сен - ПРАЙМ. Центральный банк Турции может отложить снижение ключевой ставки на фоне растущей политической напряжённости между властями и оппозицией, сообщает издание Ekonomim. Стамбульский суд ранее признал недействительными результаты конгресса городского отделения оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP), прошедшего осенью 2023 года. Решение повлияло на ожидания рынка в преддверии заседания Центробанка 11 сентября. Ранее регулятор снизил ставку с 46% до 43%. "Годовая инфляция в августе составила 32,95%. Усиление политической напряжённости и превысившие прогноз показатели потребительской инфляции изменили ожидания относительно решения ЦБ", - пишет издание. Аналитики, прогнозировавшие снижение ставки на 300 базисных пунктов, теперь ожидают её снижения на 100–250 пунктов. JPMorgan понизил прогноз с 300 до 200 пунктов, ING Global заявила о более умеренном ожидании. Турецкий ЦБ начал активно повышать ключевую ставку в июне 2023 года: тогда она выросла почти вдвое, до 15%. Затем регулятор увеличивал ее постепенно, пока она не достигла пика в 50% в марте прошлого года. На этом уровне ставка продержалась почти до конца года. Перед самым новым годом ЦБ снизил ее до 47,5%.
https://1prime.ru/20250903/ekonomika-861735597.html
турция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82251/13/822511348_58:0:966:681_1920x0_80_0_0_9be57891f2e4920340ed87a393994b8a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, турция
Экономика, Банки, Финансы, ТУРЦИЯ
Центробанк Турции может отложить снижение ключевой ставки
Ekonomim: ЦБ Турции может отложить снижение ставки из-за политической напряженности
АНКАРА, 4 сен - ПРАЙМ. Центральный банк Турции может отложить снижение ключевой ставки на фоне растущей политической напряжённости между властями и оппозицией, сообщает издание Ekonomim.
Стамбульский суд ранее признал недействительными результаты конгресса городского отделения оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP), прошедшего осенью 2023 года. Решение повлияло на ожидания рынка в преддверии заседания Центробанка 11 сентября. Ранее регулятор снизил ставку с 46% до 43%.
"Годовая инфляция в августе составила 32,95%. Усиление политической напряжённости и превысившие прогноз показатели потребительской инфляции изменили ожидания относительно решения ЦБ", - пишет издание.
Аналитики, прогнозировавшие снижение ставки на 300 базисных пунктов, теперь ожидают её снижения на 100–250 пунктов. JPMorgan понизил прогноз с 300 до 200 пунктов, ING Global заявила о более умеренном ожидании.
Турецкий ЦБ начал активно повышать ключевую ставку в июне 2023 года: тогда она выросла почти вдвое, до 15%. Затем регулятор увеличивал ее постепенно, пока она не достигла пика в 50% в марте прошлого года. На этом уровне ставка продержалась почти до конца года. Перед самым новым годом ЦБ снизил ее до 47,5%.
ЦБ Турции ожидает инфляцию ниже 29 процентов к концу года