В Совфеде оценили перспективы снижения ключевой ставки ЦБ

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. ЦБ РФ может на заседании в сентябре снизить ключевую ставку до 17%, в 2026 году вполне реалистична средняя ставка в 12-12,5%, а концу года возможен даже выход на однозначный показатель, считает первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков. Банк России в июне впервые почти за три года (с сентября 2022 года) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. По итогам заседания совета директоров в июле регулятор вновь снизил ключевую ставку, в этот раз на 2 процентных пункта - до 18% годовых. "Мы все ждем, конечно, сентябрьское заседание (ЦБ). Сейчас много очень высказываний. Я думаю, что в целом все считают, что ставка уже в ближайшее заседание должна снизиться. Понятно, что мы прошли период повышения ставки, и очевидно, что последняя информация от Банка России, в том числе прогноз денежно-кредитной политики (ДКП), который буквально на днях вышел, говорит о том, что инфляционные ожидания серьёзным образом снизились. Уже в следующем году банк ожидает выход на таргет", - сказал сенатор РИА Новости на полях ВЭФ. Сенатор полагает, что на ближайшем заседании стоит ожидать снижения ставки до 17%, "хотя некоторые оптимистичные аналитики считают, что, может быть, даже Банк России снизит ставку до 16%". "Очевидно, что к концу года ставка должна снизиться к уровню 14-15%. И мы ожидаем, что, и в принципе об этом говорит Банк России в своей ДКП, что при сохранении текущих тенденций, наверное, средняя ставка 12-12,5% по следующем году вполне реалистична. Ну и вообще в целом может быть выход к концу года на однозначную ставку", - отметил Шендерюк-Жидков. При этом он подчеркнул, что многое будет все зависеть от прогноза инфляции. "Очевидно абсолютно, что банк преодолел проинфляционные ожидания, и прежде всего населения, но прежде всего за счёт жёсткой денежно-кредитной политики. Поэтому какого-то существенного ослабления, быстрого ослабления, как это было в какие-то предыдущие циклы, ожидать все-таки не стоит", - добавил он. Сенатор считает, что Банк России будет очень осторожен, "но все-таки выход на однозначную ставку к концу следующего года, я думаю, что это реалистичный прогноз". Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

