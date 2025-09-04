Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Совфеде доработают экономические преференции для новых регионов - 04.09.2025, ПРАЙМ
В Совфеде доработают экономические преференции для новых регионов
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. В новых регионах РФ предстоит доработать экономические преференции с учетом особенностей территорий и опорой на опыт разработки преференциального режима на Дальнем Востоке, заявил сенатор от Херсонской области Константин Басюк. "Есть особая территория на Курилах, под нее дорабатывается преференция. Есть Курилы, Арктика, остров Русский. То же самое нам предстоит сделать и у нас. Потому что субъекты неоднозначные по экономике, по людскому потенциалу. Донбасс - это промышленная история. Херсон, Запорожье сейчас - это агропромышленный комплекс. И нужна именно доработка этих преференциальных режимов под конкретные вещи, потому что разные вещи нужно стимулировать там и там. Здесь (во Владивостоке - ред.) мы видим ту базу, которую мы отсюда можем туда переносить", - сказал Басюк в ходе сессии "Новые регионы России и Дальний Восток: вектор стратегического партнерства и перспективные точки роста экономики" в рамках Восточного экономического форума-2025. Он отметил, что очень важен дальневосточный опыт, где уже 13-й год активно работает команда, которая провела очень большую юридическую работу по созданию преференциальных режимов, это и свободный порт Владивосток, территория социально-экономического передающего развития. "И именно этот опыт сейчас используется также для стимулирования поднятия экономики наших исторических регионов. Вот здесь мы как законодатели тоже видим еще большое поле для работы", - подчеркнул сенатор. По его словам, в новых регионах требуется большой объем работы, потому что базовые вещи уже созданы на всех четырех территориях свободной экономической зоны, они примерно похожи по базовым преференциям на свободный порт Владивостока, но есть очень много специализированных режимов, которые занимаются точной настройкой. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Экономика, РОССИЯ, Владивосток, Дальний Восток
14:35 04.09.2025
 
В Совфеде доработают экономические преференции для новых регионов

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. В новых регионах РФ предстоит доработать экономические преференции с учетом особенностей территорий и опорой на опыт разработки преференциального режима на Дальнем Востоке, заявил сенатор от Херсонской области Константин Басюк.
"Есть особая территория на Курилах, под нее дорабатывается преференция. Есть Курилы, Арктика, остров Русский. То же самое нам предстоит сделать и у нас. Потому что субъекты неоднозначные по экономике, по людскому потенциалу. Донбасс - это промышленная история. Херсон, Запорожье сейчас - это агропромышленный комплекс. И нужна именно доработка этих преференциальных режимов под конкретные вещи, потому что разные вещи нужно стимулировать там и там. Здесь (во Владивостоке - ред.) мы видим ту базу, которую мы отсюда можем туда переносить", - сказал Басюк в ходе сессии "Новые регионы России и Дальний Восток: вектор стратегического партнерства и перспективные точки роста экономики" в рамках Восточного экономического форума-2025.
Он отметил, что очень важен дальневосточный опыт, где уже 13-й год активно работает команда, которая провела очень большую юридическую работу по созданию преференциальных режимов, это и свободный порт Владивосток, территория социально-экономического передающего развития.
"И именно этот опыт сейчас используется также для стимулирования поднятия экономики наших исторических регионов. Вот здесь мы как законодатели тоже видим еще большое поле для работы", - подчеркнул сенатор.
По его словам, в новых регионах требуется большой объем работы, потому что базовые вещи уже созданы на всех четырех территориях свободной экономической зоны, они примерно похожи по базовым преференциям на свободный порт Владивостока, но есть очень много специализированных режимов, которые занимаются точной настройкой.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
