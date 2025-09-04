https://1prime.ru/20250904/spg-861797536.html

Евросоюз остается крупным покупателем российского СПГ, заявили в МИД

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Евросоюз до сих пор остается крупным покупателем российского СПГ, в первой половине 2025 года его импорт составил 4,5 миллиарда евро, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества министерства иностранных дел Российской Федерации Дмитрий Биричевский. "Многие десятилетия поставки отечественных ресурсов обеспечивали энергобезопасность Европы, поддерживали конкурентоспособность экономики. ЕС и сейчас остается крупным покупателем отечественного сырья (в первой половине 2025 года импорт СПГ составил 4,5 миллиарда евро, годом ранее – 3,5 миллиарда). Своими политизированными действиями коллективный Запад только подстегнул модернизацию нашего ТЭК и диверсификацию рынков сбыта", - сказал он в беседе с агентством на полях Восточного экономического форума-2025. Так, указал дипломат, Россия обеспечивает до 20% потребностей Китая в нефти. "Поставки природного газа по трубопроводу "Сила Сибири" в 2024 году досрочно выведены на уровень в 38 миллиардов кубометров газа в год, согласовано их увеличение до 44 миллиардов кубометров в год. Растет импорт отечественного СПГ в КНР. Второго сентября этого года подписан меморандум о "Силе Сибири 2" и транзитном газопроводе через Монголию. Экспорт нефти в Индию с 2021 года по 2024 год также кратно вырос", - подчеркнул Биричевский. Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а трубопроводного снизилась до 60% с около 70%. ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. ЕК намерена в июне представить законодательное предложение о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Такой запрет должен вступить в силу до конца этого года. Также запрет может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и сжиженного природного газа, импортируемого из России по долгосрочным контрактам. Такой запрет должен вступить в силу не позднее конца 2027 года. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума. Полный текст читайте на сайте ria.ru в 19:00 мск

