Пропускная способность АПП в ДФО к 2030 году увеличится в 4,3 раза - 04.09.2025, ПРАЙМ
Пропускная способность АПП в ДФО к 2030 году увеличится в 4,3 раза
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Пропускная способность автомобильных пунктов трансграничного пропуска в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) к 2030 году увеличится примерно в 4,3 раза - с 889 тысяч до 3,8 миллиона транспортных средств в год, заявил первый замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2025). "С 889 тысяч до 3,8 миллиона транспортных средств в год увеличится пропускная способность по автомобильным пунктам пропуска в ДФО до 2030 года", - говорится в тексте презентации, представленной Ивановым. Он уточнил, что всего к 2030 году запланирована модернизация 26 пунктов пропуска, а в пяти пунктах она уже завершена - это автомобильный пункт "Кяхта", железнодорожные "Забайкальск" и "Нижнеленинское", воздушный "Хабаровск" и морской пункт пропуска "Ванино". Среди крупномасштабных проектов на Дальнем Востоке Иванов назвал работы на автомобильном пункте пропуска "Большой Уссурийский" на границе с Китаем, где к 2028 году пропускная способность составит 146 тысяч транспортных средств и 912,5 тысяч людей в год, а также в АПП "Хасан" на границе с КНДР, где к 2026 году границу смогут пересекать 109,5 тысяч транспортных средств и 857,75 тысячи людей в год. ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
04:14 04.09.2025
 
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Пропускная способность автомобильных пунктов трансграничного пропуска в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) к 2030 году увеличится примерно в 4,3 раза - с 889 тысяч до 3,8 миллиона транспортных средств в год, заявил первый замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2025).
"С 889 тысяч до 3,8 миллиона транспортных средств в год увеличится пропускная способность по автомобильным пунктам пропуска в ДФО до 2030 года", - говорится в тексте презентации, представленной Ивановым.
Он уточнил, что всего к 2030 году запланирована модернизация 26 пунктов пропуска, а в пяти пунктах она уже завершена - это автомобильный пункт "Кяхта", железнодорожные "Забайкальск" и "Нижнеленинское", воздушный "Хабаровск" и морской пункт пропуска "Ванино".
Среди крупномасштабных проектов на Дальнем Востоке Иванов назвал работы на автомобильном пункте пропуска "Большой Уссурийский" на границе с Китаем, где к 2028 году пропускная способность составит 146 тысяч транспортных средств и 912,5 тысяч людей в год, а также в АПП "Хасан" на границе с КНДР, где к 2026 году границу смогут пересекать 109,5 тысяч транспортных средств и 857,75 тысячи людей в год.
ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
