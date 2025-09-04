Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России запустили первую отечественную конвейерную линию сборки спутников - 04.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250904/sputniki-861790610.html
В России запустили первую отечественную конвейерную линию сборки спутников
В России запустили первую отечественную конвейерную линию сборки спутников - 04.09.2025, ПРАЙМ
В России запустили первую отечественную конвейерную линию сборки спутников
Задача по налаживанию конвейерного производства спутников выполнена, АО "Решетнев" запустило первую отечественную конвейерную линию сборки космических аппаратов | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T15:39+0300
2025-09-04T15:39+0300
экономика
технологии
россия
красноярский край
денис мантуров
роскосмос
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861790456_0:156:3085:1891_1920x0_80_0_0_210bfa180157fdef2bb98b243113cbcc.jpg
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Задача по налаживанию конвейерного производства спутников выполнена, АО "Решетнев" запустило первую отечественную конвейерную линию сборки космических аппаратов массой до 300 килограммов, сообщили в пресс-службе первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова. По информации пресс-службы, Мантуров в ходе рабочей поездки в Красноярский край ознакомился с производственными возможностями компании АО "Решетнев". "Генеральный директор предприятия Евгений Нестеров доложил Денису Мантурову о создании и запуске на предприятии первой отечественной конвейерной линии сборки космических аппаратов массой до 300 килограммов и их составных элементов", - говорится в сообщении. Отмечается, что серийное производство позволит снизить сроки создания космических аппаратов и оперативно формировать многоспутниковые орбитальные группировки, обеспечивая качественными спутниковыми услугами потребителей по всей России. "Роскосмосу" была поставлена задача по налаживанию конвейерного производства спутников. Сегодня вместе с вами мы убедились в том, что эта задача выполнена. Сейчас уже идёт работа по формированию заказов под загрузку этой линии. Считаю, что коллеги в целом справились. Это будет хорошим подспорьем для ускорения выполнения национального проекта "Космос" и запуска большего количества спутников для разных задач, в том числе дистанционного зонирования земли", - приводятся в сообщении слова Мантурова.
https://1prime.ru/20250904/minenergo-861757809.html
красноярский край
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861790456_178:0:2907:2047_1920x0_80_0_0_20596650ff9506658236b3a6d1f0b155.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, красноярский край, денис мантуров, роскосмос
Экономика, Технологии, РОССИЯ, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Денис Мантуров, Роскосмос
15:39 04.09.2025
 
В России запустили первую отечественную конвейерную линию сборки спутников

АО "Решетнев" запустило первую отечественную конвейерную линию сборки спутников

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВ цехе сборки ракет-носителей "Протон" в космическом научно-производственном центре имени М.В. Хруничева
В цехе сборки ракет-носителей Протон в космическом научно-производственном центре имени М.В. Хруничева - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Задача по налаживанию конвейерного производства спутников выполнена, АО "Решетнев" запустило первую отечественную конвейерную линию сборки космических аппаратов массой до 300 килограммов, сообщили в пресс-службе первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова.
По информации пресс-службы, Мантуров в ходе рабочей поездки в Красноярский край ознакомился с производственными возможностями компании АО "Решетнев".
"Генеральный директор предприятия Евгений Нестеров доложил Денису Мантурову о создании и запуске на предприятии первой отечественной конвейерной линии сборки космических аппаратов массой до 300 килограммов и их составных элементов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что серийное производство позволит снизить сроки создания космических аппаратов и оперативно формировать многоспутниковые орбитальные группировки, обеспечивая качественными спутниковыми услугами потребителей по всей России.
"Роскосмосу" была поставлена задача по налаживанию конвейерного производства спутников. Сегодня вместе с вами мы убедились в том, что эта задача выполнена. Сейчас уже идёт работа по формированию заказов под загрузку этой линии. Считаю, что коллеги в целом справились. Это будет хорошим подспорьем для ускорения выполнения национального проекта "Космос" и запуска большего количества спутников для разных задач, в том числе дистанционного зонирования земли", - приводятся в сообщении слова Мантурова.
Добыча газа - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
Минэнерго рассчитывает на разработку ТРИЗов газа по российским технологиям
08:49
 
ЭкономикаТехнологииРОССИЯКРАСНОЯРСКИЙ КРАЙДенис МантуровРоскосмос
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала