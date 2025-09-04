https://1prime.ru/20250904/sputniki-861790610.html
В России запустили первую отечественную конвейерную линию сборки спутников
В России запустили первую отечественную конвейерную линию сборки спутников - 04.09.2025, ПРАЙМ
В России запустили первую отечественную конвейерную линию сборки спутников
Задача по налаживанию конвейерного производства спутников выполнена, АО "Решетнев" запустило первую отечественную конвейерную линию сборки космических аппаратов | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T15:39+0300
2025-09-04T15:39+0300
2025-09-04T15:39+0300
экономика
технологии
россия
красноярский край
денис мантуров
роскосмос
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861790456_0:156:3085:1891_1920x0_80_0_0_210bfa180157fdef2bb98b243113cbcc.jpg
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Задача по налаживанию конвейерного производства спутников выполнена, АО "Решетнев" запустило первую отечественную конвейерную линию сборки космических аппаратов массой до 300 килограммов, сообщили в пресс-службе первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова. По информации пресс-службы, Мантуров в ходе рабочей поездки в Красноярский край ознакомился с производственными возможностями компании АО "Решетнев". "Генеральный директор предприятия Евгений Нестеров доложил Денису Мантурову о создании и запуске на предприятии первой отечественной конвейерной линии сборки космических аппаратов массой до 300 килограммов и их составных элементов", - говорится в сообщении. Отмечается, что серийное производство позволит снизить сроки создания космических аппаратов и оперативно формировать многоспутниковые орбитальные группировки, обеспечивая качественными спутниковыми услугами потребителей по всей России. "Роскосмосу" была поставлена задача по налаживанию конвейерного производства спутников. Сегодня вместе с вами мы убедились в том, что эта задача выполнена. Сейчас уже идёт работа по формированию заказов под загрузку этой линии. Считаю, что коллеги в целом справились. Это будет хорошим подспорьем для ускорения выполнения национального проекта "Космос" и запуска большего количества спутников для разных задач, в том числе дистанционного зонирования земли", - приводятся в сообщении слова Мантурова.
https://1prime.ru/20250904/minenergo-861757809.html
красноярский край
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861790456_178:0:2907:2047_1920x0_80_0_0_20596650ff9506658236b3a6d1f0b155.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, красноярский край, денис мантуров, роскосмос
Экономика, Технологии, РОССИЯ, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Денис Мантуров, Роскосмос
В России запустили первую отечественную конвейерную линию сборки спутников
АО "Решетнев" запустило первую отечественную конвейерную линию сборки спутников
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Задача по налаживанию конвейерного производства спутников выполнена, АО "Решетнев" запустило первую отечественную конвейерную линию сборки космических аппаратов массой до 300 килограммов, сообщили в пресс-службе первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова.
По информации пресс-службы, Мантуров в ходе рабочей поездки в Красноярский край ознакомился с производственными возможностями компании АО "Решетнев".
"Генеральный директор предприятия Евгений Нестеров доложил Денису Мантурову о создании и запуске на предприятии первой отечественной конвейерной линии сборки космических аппаратов массой до 300 килограммов и их составных элементов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что серийное производство позволит снизить сроки создания космических аппаратов и оперативно формировать многоспутниковые орбитальные группировки, обеспечивая качественными спутниковыми услугами потребителей по всей России.
"Роскосмосу" была поставлена задача по налаживанию конвейерного производства спутников. Сегодня вместе с вами мы убедились в том, что эта задача выполнена. Сейчас уже идёт работа по формированию заказов под загрузку этой линии. Считаю, что коллеги в целом справились. Это будет хорошим подспорьем для ускорения выполнения национального проекта "Космос" и запуска большего количества спутников для разных задач, в том числе дистанционного зонирования земли", - приводятся в сообщении слова Мантурова.
Минэнерго рассчитывает на разработку ТРИЗов газа по российским технологиям