Армия США заключила контракт на использование ИИ на поле боя, пишет WSJ

2025-09-04T15:42+0300

ВАШИНГТОН, 4 сен – ПРАЙМ. Армия США подписала контракт стоимостью 98,9 миллиона долларов с калифорнийским стартапом TurbineOne на внедрение искусственного интеллекта в подразделения американской пехоты, пишет в четверг газета Wall Street Journal. По данным издания, программное обеспечение TurbineOne позволит солдатам идентифицировать дроны и другие угрозы даже в условиях глушения сигналов. Оно работает на ноутбуках, смартфонах и беспилотниках, обеспечивая военных необходимым контекстом для быстрого реагирования без участия аналитиков на удалении. Заключение контракта стало результатом политики главы Пентагона Пита Хегсета, который настаивает на отказе от дорогостоящих устаревших систем в пользу дронов и ИИ. "Это самая изменчивая и неопределённая среда, в которой мы когда-либо действовали", - заявил директор по стратегии и трансформации армии США Эндрю Эванс, чьи слова приводит издание. По его словам, цель армии — обрабатывать данные "в 10–25 раз быстрее противников". Газета отмечает, что TurbineOne всего четыре года, и компания добилась одного из самых быстрых выходов на долгосрочный контракт с Пентагоном. За время встраивания в войска стартап вносил более 200 правок в неделю в соответствии с отзывами солдат.

