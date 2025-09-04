https://1prime.ru/20250904/ssha-861791666.html
Дефицит торгового баланса США вырос выше прогноза в июле
Дефицит торгового баланса США вырос выше прогноза в июле - 04.09.2025, ПРАЙМ
Дефицит торгового баланса США вырос выше прогноза в июле
Дефицит торгового баланса США в июле подскочил на 32,5%, или на 19,2 миллиарда долларов, по сравнению с пересмотренным показателем июня - до 78,3 миллиарда... | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T15:37+0300
2025-09-04T15:37+0300
2025-09-04T15:37+0300
экономика
финансы
сша
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса США в июле подскочил на 32,5%, или на 19,2 миллиарда долларов, по сравнению с пересмотренным показателем июня - до 78,3 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, полагали, что дефицит торгового баланса в отчетном месяце поднялся до 75,7 миллиарда долларов с первоначального значения июня в 60,2 миллиарда, которое было пересмотрено до 59,1 миллиарда долларов.
финансы, сша
Дефицит торгового баланса США вырос выше прогноза в июле
Дефицит торгового баланса США в июле вырос до 78,3 миллиарда долларов
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса США в июле подскочил на 32,5%, или на 19,2 миллиарда долларов, по сравнению с пересмотренным показателем июня - до 78,3 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, полагали, что дефицит торгового баланса в отчетном месяце поднялся до 75,7 миллиарда долларов с первоначального значения июня в 60,2 миллиарда, которое было пересмотрено до 59,1 миллиарда долларов.
