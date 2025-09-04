Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дефицит торгового баланса США вырос выше прогноза в июле - 04.09.2025, ПРАЙМ
Дефицит торгового баланса США вырос выше прогноза в июле
Дефицит торгового баланса США вырос выше прогноза в июле
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса США в июле подскочил на 32,5%, или на 19,2 миллиарда долларов, по сравнению с пересмотренным показателем июня - до 78,3 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, полагали, что дефицит торгового баланса в отчетном месяце поднялся до 75,7 миллиарда долларов с первоначального значения июня в 60,2 миллиарда, которое было пересмотрено до 59,1 миллиарда долларов.
Экономика, Финансы, США
15:37 04.09.2025
 
Дефицит торгового баланса США вырос выше прогноза в июле

Дефицит торгового баланса США в июле вырос до 78,3 миллиарда долларов

МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса США в июле подскочил на 32,5%, или на 19,2 миллиарда долларов, по сравнению с пересмотренным показателем июня - до 78,3 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, полагали, что дефицит торгового баланса в отчетном месяце поднялся до 75,7 миллиарда долларов с первоначального значения июня в 60,2 миллиарда, которое было пересмотрено до 59,1 миллиарда долларов.
