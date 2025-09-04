https://1prime.ru/20250904/ssha-861797960.html
В США вырос индекс деловой активности в сфере услуг
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Индекс деловой активности в сфере услуг США в августе вырос до 52% с уровня июля в 50,1%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста показателя только до 51%. В то же время индекс занятости в секторе услуг страны в августе вырос до 46,5% с показателя июля в 46,4%, при этом индекс цен опустился - до 69,2% со значения предшествовавшего месяца в 69,9%. Основанный в 1915 году ISM - крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 50 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере услуг рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.
