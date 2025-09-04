https://1prime.ru/20250904/ssha-861797960.html

В США вырос индекс деловой активности в сфере услуг

В США вырос индекс деловой активности в сфере услуг - 04.09.2025, ПРАЙМ

В США вырос индекс деловой активности в сфере услуг

Индекс деловой активности в сфере услуг США в августе вырос до 52% с уровня июля в 50,1%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками... | 04.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-04T17:14+0300

2025-09-04T17:14+0300

2025-09-04T17:15+0300

мировая экономика

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/82349/09/823490916_0:223:4272:2626_1920x0_80_0_0_dfb42e74bfa99c16ccf363356ce5af6a.jpg

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Индекс деловой активности в сфере услуг США в августе вырос до 52% с уровня июля в 50,1%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста показателя только до 51%. В то же время индекс занятости в секторе услуг страны в августе вырос до 46,5% с показателя июля в 46,4%, при этом индекс цен опустился - до 69,2% со значения предшествовавшего месяца в 69,9%. Основанный в 1915 году ISM - крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 50 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере услуг рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.

https://1prime.ru/20250904/rynok-861754436.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша