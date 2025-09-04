Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе высмеяли заявление Каллас об СССР и Китае - 04.09.2025
На Западе высмеяли заявление Каллас об СССР и Китае
На Западе высмеяли заявление Каллас об СССР и Китае - 04.09.2025, ПРАЙМ
На Западе высмеяли заявление Каллас об СССР и Китае
Кипрский журналист Алекс Христофору саркастически прокомментировал в соцсети X заявление главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас, которая выразила сомнения... | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T18:54+0300
2025-09-04T18:54+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854968890_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3756c1bf3a9d2b429563facb9fd8cead.jpg
МОСКВА, 4 сентября — ПРАЙМ. Кипрский журналист Алекс Христофору саркастически прокомментировал в соцсети X заявление главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас, которая выразила сомнения относительно вклада СССР и Китая в победу над нацизмом."Уроки истории Второй мировой войны от Каи Каллас. Это главный дипломат Евросоюза. Только вдумайтесь", — отметил он.Ранее Каллас назвала заявление российского президента Владимира Путина о роли в победе СССР и Китая над нацизмом во Второй мировой "чем-то новеньким", добавив, что "если вы знаете историю, это утверждение вызывает много вопросов". Это резонансное заявление она сделала на конференции Института исследований по вопросам безопасности ЕС.Путин, готовясь к визиту в Китай, в интервью агентству Синьхуа сказал, что народы СССР и Китая приняли на себя главный удар во Второй мировой войне и понесли значительные потери. Он подчеркнул, что Москва и Пекин решительно осуждают любые попытки искажения истории Второй мировой войны, героизации нацистов и их сообщников, отметив, что в некоторых западных странах наблюдаются попытки пересмотра итогов войны и фальсификации исторической правды. Члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в заявлении 1 сентября по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны заявили, что победа в ней стала возможной благодаря объединению всех миролюбивых стран.
На Западе высмеяли заявление Каллас об СССР и Китае

МОСКВА, 4 сентября — ПРАЙМ. Кипрский журналист Алекс Христофору саркастически прокомментировал в соцсети X заявление главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас, которая выразила сомнения относительно вклада СССР и Китая в победу над нацизмом.
"Уроки истории Второй мировой войны от Каи Каллас. Это главный дипломат Евросоюза. Только вдумайтесь", — отметил он.
Ранее Каллас назвала заявление российского президента Владимира Путина о роли в победе СССР и Китая над нацизмом во Второй мировой "чем-то новеньким", добавив, что "если вы знаете историю, это утверждение вызывает много вопросов". Это резонансное заявление она сделала на конференции Института исследований по вопросам безопасности ЕС.
Путин, готовясь к визиту в Китай, в интервью агентству Синьхуа сказал, что народы СССР и Китая приняли на себя главный удар во Второй мировой войне и понесли значительные потери. Он подчеркнул, что Москва и Пекин решительно осуждают любые попытки искажения истории Второй мировой войны, героизации нацистов и их сообщников, отметив, что в некоторых западных странах наблюдаются попытки пересмотра итогов войны и фальсификации исторической правды.
Члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в заявлении 1 сентября по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны заявили, что победа в ней стала возможной благодаря объединению всех миролюбивых стран.
