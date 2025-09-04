https://1prime.ru/20250904/sud--861779670.html
Суд отказался вернуть сооснователю Baring Vostok два миллиона долларов
Суд отказался вернуть сооснователю Baring Vostok два миллиона долларов - 04.09.2025, ПРАЙМ
Суд отказался вернуть сооснователю Baring Vostok два миллиона долларов
Суд отказался вернуть почти 2 миллиона долларов, изъятых при обыске в офисе Baring Vostok, сооснователю этой компании Алексею Калинину, сказано в судебных... | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T12:41+0300
2025-09-04T12:41+0300
2025-09-04T12:41+0300
бизнес
россия
москва
рф
майкл калви
филипп дельпаль
baring vostok
мосгорсуд
ск рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859657881_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_86942343148227ceee9f9330c81f29db.jpg
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Суд отказался вернуть почти 2 миллиона долларов, изъятых при обыске в офисе Baring Vostok, сооснователю этой компании Алексею Калинину, сказано в судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно материалам дела, наличные изъяли из сейфа офиса при обыске еще в 2019 году по делу американского инвестора Майкла Калви. На них наложили арест, который сняли после приговора. Адвокаты Калинина указали на "неясность, возникшую при исполнении приговора в части вопроса о том, как поступить с денежными средствами" и обратились в суд, с просьбой вернуть их ему. Согласно их доводам, это личные деньги, оставленные в сейфе на хранение, никто больше на них не претендует. Однако суд это не убедило. "Утверждения представителей заинтересованного лица о принадлежности вышеуказанных денежных средств непосредственно Калинину А.В., документально ничем не подтверждены и суду не представлено документов, подтверждающих факт передачи данных денежных средств на хранение в Baring", - сказано в решении суда. Апелляция оставила его без изменения. В августе 2021 года Мещанский суд Москвы приговорил к условным срокам всех семерых обвиняемых в растрате 2,5 миллиардов рублей банка "Восточный". Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви получил 5,5 лет условно, его деловой партнер Филипп Дельпаль – 4,5 года условно. В июне 2023 года Мосгорсуд в апелляции смягчил сроки фигурантам - в частности, Калви до 4,5 лет, Дельпалю до 3,5 лет. Кассация снизила срок еще на два месяца. После отмены меры пресечения Калви и Дельпаль покинули Россию. Никто из фигурантов этого дела, которым вменяется растрата денежных средств "Восточного" путем выдачи невозвратного кредита на 2,5 миллиардов рублей "Первому коллекторскому бюро", вину не признал. Следствие полагает, что банк "Восточный" потерял около 2,5 миллиардов рублей вследствие организованного фигурантами невыгодного соглашения, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ.
https://1prime.ru/20250903/ukraina-861739071.html
москва
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859657881_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_d829a0766c83769681dba7d0905588eb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, москва, рф, майкл калви, филипп дельпаль, baring vostok, мосгорсуд, ск рф
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, Майкл Калви, Филипп Дельпаль, Baring Vostok, Мосгорсуд, СК РФ
Суд отказался вернуть сооснователю Baring Vostok два миллиона долларов
Суд отказался вернуть сооснователю Baring Vostok два млн долларов, изъятых по делу Калви
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Суд отказался вернуть почти 2 миллиона долларов, изъятых при обыске в офисе Baring Vostok, сооснователю этой компании Алексею Калинину, сказано в судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам дела, наличные изъяли из сейфа офиса при обыске еще в 2019 году по делу американского инвестора Майкла Калви. На них наложили арест, который сняли после приговора. Адвокаты Калинина указали на "неясность, возникшую при исполнении приговора в части вопроса о том, как поступить с денежными средствами" и обратились в суд, с просьбой вернуть их ему.
Согласно их доводам, это личные деньги, оставленные в сейфе на хранение, никто больше на них не претендует. Однако суд это не убедило.
"Утверждения представителей заинтересованного лица о принадлежности вышеуказанных денежных средств непосредственно Калинину А.В., документально ничем не подтверждены и суду не представлено документов, подтверждающих факт передачи данных денежных средств на хранение в Baring", - сказано в решении суда.
Апелляция оставила его без изменения.
В августе 2021 года Мещанский суд Москвы приговорил к условным срокам всех семерых обвиняемых в растрате 2,5 миллиардов рублей банка "Восточный". Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви получил 5,5 лет условно, его деловой партнер Филипп Дельпаль – 4,5 года условно. В июне 2023 года Мосгорсуд в апелляции смягчил сроки фигурантам - в частности, Калви до 4,5 лет, Дельпалю до 3,5 лет. Кассация снизила срок еще на два месяца.
После отмены меры пресечения Калви и Дельпаль покинули Россию.
Никто из фигурантов этого дела, которым вменяется растрата денежных средств "Восточного" путем выдачи невозвратного кредита на 2,5 миллиардов рублей "Первому коллекторскому бюро", вину не признал.
Следствие полагает, что банк "Восточный" потерял около 2,5 миллиардов рублей вследствие организованного фигурантами невыгодного соглашения, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ.
Защита Кузнецова надеется, что суд не примет решения об экстрадиции