Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд отказался вернуть сооснователю Baring Vostok два миллиона долларов - 04.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250904/sud--861779670.html
Суд отказался вернуть сооснователю Baring Vostok два миллиона долларов
Суд отказался вернуть сооснователю Baring Vostok два миллиона долларов - 04.09.2025, ПРАЙМ
Суд отказался вернуть сооснователю Baring Vostok два миллиона долларов
Суд отказался вернуть почти 2 миллиона долларов, изъятых при обыске в офисе Baring Vostok, сооснователю этой компании Алексею Калинину, сказано в судебных... | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T12:41+0300
2025-09-04T12:41+0300
бизнес
россия
москва
рф
майкл калви
филипп дельпаль
baring vostok
мосгорсуд
ск рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859657881_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_86942343148227ceee9f9330c81f29db.jpg
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Суд отказался вернуть почти 2 миллиона долларов, изъятых при обыске в офисе Baring Vostok, сооснователю этой компании Алексею Калинину, сказано в судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно материалам дела, наличные изъяли из сейфа офиса при обыске еще в 2019 году по делу американского инвестора Майкла Калви. На них наложили арест, который сняли после приговора. Адвокаты Калинина указали на "неясность, возникшую при исполнении приговора в части вопроса о том, как поступить с денежными средствами" и обратились в суд, с просьбой вернуть их ему. Согласно их доводам, это личные деньги, оставленные в сейфе на хранение, никто больше на них не претендует. Однако суд это не убедило. "Утверждения представителей заинтересованного лица о принадлежности вышеуказанных денежных средств непосредственно Калинину А.В., документально ничем не подтверждены и суду не представлено документов, подтверждающих факт передачи данных денежных средств на хранение в Baring", - сказано в решении суда. Апелляция оставила его без изменения. В августе 2021 года Мещанский суд Москвы приговорил к условным срокам всех семерых обвиняемых в растрате 2,5 миллиардов рублей банка "Восточный". Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви получил 5,5 лет условно, его деловой партнер Филипп Дельпаль – 4,5 года условно. В июне 2023 года Мосгорсуд в апелляции смягчил сроки фигурантам - в частности, Калви до 4,5 лет, Дельпалю до 3,5 лет. Кассация снизила срок еще на два месяца. После отмены меры пресечения Калви и Дельпаль покинули Россию. Никто из фигурантов этого дела, которым вменяется растрата денежных средств "Восточного" путем выдачи невозвратного кредита на 2,5 миллиардов рублей "Первому коллекторскому бюро", вину не признал. Следствие полагает, что банк "Восточный" потерял около 2,5 миллиардов рублей вследствие организованного фигурантами невыгодного соглашения, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ.
https://1prime.ru/20250903/ukraina-861739071.html
москва
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859657881_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_d829a0766c83769681dba7d0905588eb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, рф, майкл калви, филипп дельпаль, baring vostok, мосгорсуд, ск рф
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, Майкл Калви, Филипп Дельпаль, Baring Vostok, Мосгорсуд, СК РФ
12:41 04.09.2025
 
Суд отказался вернуть сооснователю Baring Vostok два миллиона долларов

Суд отказался вернуть сооснователю Baring Vostok два млн долларов, изъятых по делу Калви

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Суд отказался вернуть почти 2 миллиона долларов, изъятых при обыске в офисе Baring Vostok, сооснователю этой компании Алексею Калинину, сказано в судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам дела, наличные изъяли из сейфа офиса при обыске еще в 2019 году по делу американского инвестора Майкла Калви. На них наложили арест, который сняли после приговора. Адвокаты Калинина указали на "неясность, возникшую при исполнении приговора в части вопроса о том, как поступить с денежными средствами" и обратились в суд, с просьбой вернуть их ему.
Согласно их доводам, это личные деньги, оставленные в сейфе на хранение, никто больше на них не претендует. Однако суд это не убедило.
"Утверждения представителей заинтересованного лица о принадлежности вышеуказанных денежных средств непосредственно Калинину А.В., документально ничем не подтверждены и суду не представлено документов, подтверждающих факт передачи данных денежных средств на хранение в Baring", - сказано в решении суда.
Апелляция оставила его без изменения.
В августе 2021 года Мещанский суд Москвы приговорил к условным срокам всех семерых обвиняемых в растрате 2,5 миллиардов рублей банка "Восточный". Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви получил 5,5 лет условно, его деловой партнер Филипп Дельпаль – 4,5 года условно. В июне 2023 года Мосгорсуд в апелляции смягчил сроки фигурантам - в частности, Калви до 4,5 лет, Дельпалю до 3,5 лет. Кассация снизила срок еще на два месяца.
После отмены меры пресечения Калви и Дельпаль покинули Россию.
Никто из фигурантов этого дела, которым вменяется растрата денежных средств "Восточного" путем выдачи невозвратного кредита на 2,5 миллиардов рублей "Первому коллекторскому бюро", вину не признал.
Следствие полагает, что банк "Восточный" потерял около 2,5 миллиардов рублей вследствие организованного фигурантами невыгодного соглашения, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ.
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
Защита Кузнецова надеется, что суд не примет решения об экстрадиции
Вчера, 22:25
 
БизнесРОССИЯМОСКВАРФМайкл КалвиФилипп ДельпальBaring VostokМосгорсудСК РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала