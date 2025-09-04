Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Британец принял православие и отправился на СВО на стороне России - 04.09.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20250904/svo-861807912.html
Британец принял православие и отправился на СВО на стороне России
Британец принял православие и отправился на СВО на стороне России - 04.09.2025, ПРАЙМ
Британец принял православие и отправился на СВО на стороне России
Британский гражданин принял православие и присоединился к спецоперации на стороне России, о его истории написал Telegram-канал RT. | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T22:45+0300
2025-09-04T22:45+0300
россия
европа
польша
rt
МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Британский гражданин принял православие и присоединился к спецоперации на стороне России, о его истории написал Telegram-канал RT. "В России многие люди, если у меня возникала какая-то проблема, были готовы помочь в ущерб себе. Не могу сказать, что я встречал такое отношение в какой-либо другой стране. Я побывал почти во всех странах Европы и Азии", — сообщил он. По словам этого мужчины, в других местах скорее проявили бы равнодушие, чем предложили бы помощь. "На моей родине жизнь кажется пустой и бессмысленной", — признался британский гражданин. Он также отметил, что его в России особенно привлекло православие, с которым его связал лучший друг. "Конфликт продолжается уже больше десяти лет. Конечно, есть вероятность погибнуть, но я уверен, что такая жертва будет ненапрасной", — подытожил он. Ранее бывший украинский наемник из Польши, доброволец батальона имени Максима Кривоноса Кшиштоф Флачек, перешедший на сторону Российской Федерации, в интервью РИА Новости призвал поляков не участвовать в боевых действиях на стороне украинской армии.
россия, европа, польша, rt
РОССИЯ, ЕВРОПА, ПОЛЬША, RT
22:45 04.09.2025
 
Британец принял православие и отправился на СВО на стороне России

RT: житель Великобритании принял православие и отправился на СВО

© РИА Новости . Алексей Майшев
Военнослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Британский гражданин принял православие и присоединился к спецоперации на стороне России, о его истории написал Telegram-канал RT.
"В России многие люди, если у меня возникала какая-то проблема, были готовы помочь в ущерб себе. Не могу сказать, что я встречал такое отношение в какой-либо другой стране. Я побывал почти во всех странах Европы и Азии", — сообщил он.
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил, что видит свет в конце тоннеля по украинскому урегулированию
Вчера, 17:39
По словам этого мужчины, в других местах скорее проявили бы равнодушие, чем предложили бы помощь.
"На моей родине жизнь кажется пустой и бессмысленной", — признался британский гражданин.
Он также отметил, что его в России особенно привлекло православие, с которым его связал лучший друг.
Государственный флаг России
Журналист раскрыл, как Россия столетиями "пугала" Запад
17:33
"Конфликт продолжается уже больше десяти лет. Конечно, есть вероятность погибнуть, но я уверен, что такая жертва будет ненапрасной", — подытожил он.
Ранее бывший украинский наемник из Польши, доброволец батальона имени Максима Кривоноса Кшиштоф Флачек, перешедший на сторону Российской Федерации, в интервью РИА Новости призвал поляков не участвовать в боевых действиях на стороне украинской армии.
Украинские военнослужащие во время учений Rapid Trident-2017
СМИ: Германия может отправить в Польшу военных, тренирующих боевиков ВСУ
10:26
 
РОССИЯЕВРОПАПОЛЬШАRT
 
 
