МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Британский гражданин принял православие и присоединился к спецоперации на стороне России, о его истории написал Telegram-канал RT. "В России многие люди, если у меня возникала какая-то проблема, были готовы помочь в ущерб себе. Не могу сказать, что я встречал такое отношение в какой-либо другой стране. Я побывал почти во всех странах Европы и Азии", — сообщил он. По словам этого мужчины, в других местах скорее проявили бы равнодушие, чем предложили бы помощь. "На моей родине жизнь кажется пустой и бессмысленной", — признался британский гражданин. Он также отметил, что его в России особенно привлекло православие, с которым его связал лучший друг. "Конфликт продолжается уже больше десяти лет. Конечно, есть вероятность погибнуть, но я уверен, что такая жертва будет ненапрасной", — подытожил он. Ранее бывший украинский наемник из Польши, доброволец батальона имени Максима Кривоноса Кшиштоф Флачек, перешедший на сторону Российской Федерации, в интервью РИА Новости призвал поляков не участвовать в боевых действиях на стороне украинской армии.
