https://1prime.ru/20250904/svr-861761147.html

В СВР заявили об обеспокоенности в ФРГ стремлением Мерца к реваншу

В СВР заявили об обеспокоенности в ФРГ стремлением Мерца к реваншу - 04.09.2025, ПРАЙМ

В СВР заявили об обеспокоенности в ФРГ стремлением Мерца к реваншу

Маниакальное стремление канцлера ФРГ Мерца к реваншу вызывает все большую обеспокоенность в политической элите Германии, заявили в пресс-бюро Службы внешней... | 04.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-04T09:36+0300

2025-09-04T09:36+0300

2025-09-04T09:36+0300

политика

россия

общество

германия

рф

сша

фридрих мерц

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/18/855207213_723:174:3072:1495_1920x0_80_0_0_483f79d101f7cfdd3cf1ba7a9c3ca0c2.jpg

МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Маниакальное стремление канцлера ФРГ Мерца к реваншу вызывает все большую обеспокоенность в политической элите Германии, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ. Ранее СВР сообщила, что многие европейские эксперты недоумевают по поводу жесткой антироссийской риторики канцлера ФРГ Фридриха Мерца в условиях продвижения диалога России и США по урегулированию кризиса на Украине. "Такое маниакальное стремление Мерца к реваншу вызывает все большую обеспокоенность в политэлите ФРГ. Даже партнеры канцлера по правящей коалиции не забыли о том, что в прошлом все военные столкновения Германии и России плохо заканчивались для немцев", - говорится в сообщении СВР.

https://1prime.ru/20250903/peskov-861707007.html

германия

рф

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , германия, рф, сша, фридрих мерц