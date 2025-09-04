Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В СВР заявили об обеспокоенности в ФРГ стремлением Мерца к реваншу - 04.09.2025
Политика
В СВР заявили об обеспокоенности в ФРГ стремлением Мерца к реваншу
В СВР заявили об обеспокоенности в ФРГ стремлением Мерца к реваншу
Маниакальное стремление канцлера ФРГ Мерца к реваншу вызывает все большую обеспокоенность в политической элите Германии, заявили в пресс-бюро Службы внешней... | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T09:36+0300
2025-09-04T09:36+0300
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Маниакальное стремление канцлера ФРГ Мерца к реваншу вызывает все большую обеспокоенность в политической элите Германии, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ. Ранее СВР сообщила, что многие европейские эксперты недоумевают по поводу жесткой антироссийской риторики канцлера ФРГ Фридриха Мерца в условиях продвижения диалога России и США по урегулированию кризиса на Украине. "Такое маниакальное стремление Мерца к реваншу вызывает все большую обеспокоенность в политэлите ФРГ. Даже партнеры канцлера по правящей коалиции не забыли о том, что в прошлом все военные столкновения Германии и России плохо заканчивались для немцев", - говорится в сообщении СВР.
09:36 04.09.2025
 
В СВР заявили об обеспокоенности в ФРГ стремлением Мерца к реваншу

СВР: стремление Мерца к реваншу вызывает обеспокоенность в политэлите ФРГ

© CC BY 2.0 / European People's PartyНемецкий политик Фридрих Мерц
Немецкий политик Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
© CC BY 2.0 / European People's Party
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Маниакальное стремление канцлера ФРГ Мерца к реваншу вызывает все большую обеспокоенность в политической элите Германии, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.
Ранее СВР сообщила, что многие европейские эксперты недоумевают по поводу жесткой антироссийской риторики канцлера ФРГ Фридриха Мерца в условиях продвижения диалога России и США по урегулированию кризиса на Украине.
"Такое маниакальное стремление Мерца к реваншу вызывает все большую обеспокоенность в политэлите ФРГ. Даже партнеры канцлера по правящей коалиции не забыли о том, что в прошлом все военные столкновения Германии и России плохо заканчивались для немцев", - говорится в сообщении СВР.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
Мерц допустил много нехороших заявлений в адрес Путина, заявили в Кремле
Вчера, 13:07
 
Политика
 
 
