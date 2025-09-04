https://1prime.ru/20250904/svr-861761147.html
В СВР заявили об обеспокоенности в ФРГ стремлением Мерца к реваншу
В СВР заявили об обеспокоенности в ФРГ стремлением Мерца к реваншу
2025-09-04T09:36+0300
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Маниакальное стремление канцлера ФРГ Мерца к реваншу вызывает все большую обеспокоенность в политической элите Германии, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ. Ранее СВР сообщила, что многие европейские эксперты недоумевают по поводу жесткой антироссийской риторики канцлера ФРГ Фридриха Мерца в условиях продвижения диалога России и США по урегулированию кризиса на Украине. "Такое маниакальное стремление Мерца к реваншу вызывает все большую обеспокоенность в политэлите ФРГ. Даже партнеры канцлера по правящей коалиции не забыли о том, что в прошлом все военные столкновения Германии и России плохо заканчивались для немцев", - говорится в сообщении СВР.
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Маниакальное стремление канцлера ФРГ Мерца к реваншу вызывает все большую обеспокоенность в политической элите Германии, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.
Ранее СВР сообщила, что многие европейские эксперты недоумевают по поводу жесткой антироссийской риторики канцлера ФРГ Фридриха Мерца в условиях продвижения диалога России и США по урегулированию кризиса на Украине.
"Такое маниакальное стремление Мерца к реваншу вызывает все большую обеспокоенность в политэлите ФРГ. Даже партнеры канцлера по правящей коалиции не забыли о том, что в прошлом все военные столкновения Германии и России плохо заканчивались для немцев", - говорится в сообщении СВР.
