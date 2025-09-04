https://1prime.ru/20250904/svr-861761649.html
СВР: Мерц дал указание скрыть причастность ФРГ к поставкам Taurus Украине
https://cdnn.1prime.ru/img/83423/21/834232123_0:251:2751:1798_1920x0_80_0_0_ba55da95e1952c94c354f5c376d34cc7.jpg
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц учитывает риски прямого вовлечения Германии в боевые действия против России, он дал указание скрыть причастность к поставкам ракет Taurus Украине, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР). По информации СВР, многие европейские эксперты недоумевают по поводу жесткой антироссийской риторики Мерца в условиях продвижения диалога России и США по урегулированию кризиса на Украине. "Канцлер, надо признать, учитывает риски прямого вовлечения Германии в боевые действия против России. В связи с этим он дал указание максимально скрыть причастность Берлина к поставкам Киеву такого оружия", - говорится в сообщении. По данным ведомства, с комплектующих ракет удаляется заводская маркировка, заменяются отдельные детали. "Однако Мерцу никуда не деться от того, что управлять "Таурусами" будут командированные на Украину немецкие военнослужащие", - добавили в СВР.
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц учитывает риски прямого вовлечения Германии в боевые действия против России, он дал указание скрыть причастность к поставкам ракет Taurus Украине, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).
По информации СВР, многие европейские эксперты недоумевают по поводу жесткой антироссийской риторики Мерца в условиях продвижения диалога России и США по урегулированию кризиса на Украине.
"Канцлер, надо признать, учитывает риски прямого вовлечения Германии в боевые действия против России. В связи с этим он дал указание максимально скрыть причастность Берлина к поставкам Киеву такого оружия", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, с комплектующих ракет удаляется заводская маркировка, заменяются отдельные детали.
"Однако Мерцу никуда не деться от того, что управлять "Таурусами" будут командированные на Украину немецкие военнослужащие", - добавили в СВР.
