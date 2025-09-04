https://1prime.ru/20250904/torgovlya-861782609.html
Объем торговли между Лаосом и Россией превысил 90 миллионов долларов
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Общий объем торговли между Лаосом и Россией за период с 2013 года превысил 90 миллионов долларов, заявил премьер-министр республики Сонексай Сипхандон. "С 2013 года до настоящего времени общий объем превысил 90 миллионов долларов, в то время как объем торговых обменов в 2024 году превысил 5,8 миллиона долларов - это увеличение приблизительно на 50,5% по сравнению с предыдущим годом", - сказал Сипхандон в ходе бизнес-диалога "Россия-Лаос" на ВЭФ. Он добавил, что Лаос закупает у России механическое оборудование, целлюлозу, запасные части для самолетов, пластик, связанные с ядерной индустрией продукты, транспортные средства. Россия, в свою очередь, приобретает детали для самолетов, обувь, одежду, кофе, чай, продукты деревообработки, заключил премьер. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
