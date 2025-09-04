https://1prime.ru/20250904/tovary-861803476.html

"Лемана Про" планирует увеличить количество товаров с вторсырьем

"Лемана Про" планирует увеличить количество товаров с вторсырьем - 04.09.2025, ПРАЙМ

"Лемана Про" планирует увеличить количество товаров с вторсырьем

Компания "Лемана Про" планирует увеличить количество товаров, в составе которых есть переработанные отходы, к 2027 году до 35%, сейчас доля составляет 25%,... | 04.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-04T19:35+0300

2025-09-04T19:35+0300

2025-09-04T19:35+0300

бизнес

казахстан

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861803303_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_ef2afd3713c6b6bba5adfcd2fbda5bad.jpg

МОСКВА, 4 сен – ПРАЙМ. Компания "Лемана Про" планирует увеличить количество товаров, в составе которых есть переработанные отходы, к 2027 году до 35%, сейчас доля составляет 25%, рассказал на презентации стратегии компании руководитель направления "Зеленые товары" компании Алексей Троеглазов. В свою очередь руководитель проектов по управлению клиентскими отходами компании Григорий Какурников отметил, что компания настроена увеличить долю перерабатываемых отходов с 34% до 40%, а объем на 18% - с 54,5 тысячи тонн до 64,1 тысячи тонн. По словам Троеглазова, сегодня в четверти товаров в том или ином виде есть перерабатываемые отходы, однако выпуск товара, на 100% состоящего из них и при этом полностью соответствующего предъявляемым жестким требованиям по качеству, пока не представляется возможным. "Сейчас каждый четвертый продукт в нашем ассортименте в той или иной степени содержит вторсырье. Чаще всего это товары, связанные с бумагой, пластиком, металлом, продукты переработки можно найти в составе сухих смесей, радиаторов и, например, банок из-под краски. Планируем ли мы развивать этот сегмент? Да. Мы отслеживаем развитие законодательства в этой области, и принимаемые решения расширяют стимулы для развития направления выпуска товаров из вторсырья", - добавил он. "Лемана Про" – компания-ритейлер, специализирующаяся на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада. На данный момент сеть насчитывает 112 магазинов (111 в России и один в Казахстане), 14 дарксторов, пять распределительных центров.

https://1prime.ru/20250519/remont-857715881.html

казахстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, казахстан, россия