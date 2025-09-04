Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ТПП заявили о росте промышленного производства на Дальнем Востоке - 04.09.2025
В ТПП заявили о росте промышленного производства на Дальнем Востоке
В ТПП заявили о росте промышленного производства на Дальнем Востоке
Владивосток, 4 сен - ПРАЙМ. Промышленность Дальнего Востока демонстрирует рост, регион имеет все возможности стать ключевой площадкой для развития торгово-экономических отношений России со странами АСЕАН, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. "Промышленность Дальнего Востока демонстрирует устойчивый рост: в первом полугодии 2025 года индекс промышленного производства достиг 101,8% к аналогичному периоду 2024 года, опередив среднероссийские темпы роста (101,4%) и заняв третье место среди федеральных округов после Центрального и Приволжского", - рассказал он в кулуарах бизнес-диалога "Россия-АСЕАН" на ВЭФ. По его словам, неудивительно, что на этом фоне усиливаются торгово-экономические связи ДФО со странами АСЕАН. "У региона есть все возможности, чтобы стать ключевой площадкой для развития торгово-экономических отношений России с азиатскими странами АСЕАН", - добавил собеседник агентства. Впрочем, для этого, заметил Катырин, "необходимы в том числе нестандартные меры". "Нужно развивать не только сырьевые проекты, но и кластеры по глубокой переработке продукции, ориентированные на экспорт в Азию. Например, центры по производству компонентов для машиностроения, химии или пищевой промышленности - прямо на Дальнем Востоке. Это позволит не просто отправлять сырье, а формировать добавленную стоимость", - подчеркнул глава ТПП РФ . Кроме того, считает он, надо создавать российско-китайские и российско-корейские промышленные парки на территории ДФО, где компании смогут открывать совместные производства "под рынок АСЕАН". "Следует развивать не только железные дороги и морские порты, но и мультимодальные платформы, где бизнес может "забронировать логистику онлайн" - от завода до покупателя в Азии. Такой сервис снизит транзакционные издержки и сделает перевозки предсказуемыми", - заключил Катырин. ВЭФ-2025 проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
В ТПП заявили о росте промышленного производства на Дальнем Востоке

Владивосток, 4 сен - ПРАЙМ. Промышленность Дальнего Востока демонстрирует рост, регион имеет все возможности стать ключевой площадкой для развития торгово-экономических отношений России со странами АСЕАН, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.
"Промышленность Дальнего Востока демонстрирует устойчивый рост: в первом полугодии 2025 года индекс промышленного производства достиг 101,8% к аналогичному периоду 2024 года, опередив среднероссийские темпы роста (101,4%) и заняв третье место среди федеральных округов после Центрального и Приволжского", - рассказал он в кулуарах бизнес-диалога "Россия-АСЕАН" на ВЭФ.
По его словам, неудивительно, что на этом фоне усиливаются торгово-экономические связи ДФО со странами АСЕАН. "У региона есть все возможности, чтобы стать ключевой площадкой для развития торгово-экономических отношений России с азиатскими странами АСЕАН", - добавил собеседник агентства. Впрочем, для этого, заметил Катырин, "необходимы в том числе нестандартные меры".
"Нужно развивать не только сырьевые проекты, но и кластеры по глубокой переработке продукции, ориентированные на экспорт в Азию. Например, центры по производству компонентов для машиностроения, химии или пищевой промышленности - прямо на Дальнем Востоке. Это позволит не просто отправлять сырье, а формировать добавленную стоимость", - подчеркнул глава ТПП РФ .
Кроме того, считает он, надо создавать российско-китайские и российско-корейские промышленные парки на территории ДФО, где компании смогут открывать совместные производства "под рынок АСЕАН".
"Следует развивать не только железные дороги и морские порты, но и мультимодальные платформы, где бизнес может "забронировать логистику онлайн" - от завода до покупателя в Азии. Такой сервис снизит транзакционные издержки и сделает перевозки предсказуемыми", - заключил Катырин.
ВЭФ-2025 проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
