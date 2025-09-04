https://1prime.ru/20250904/tramp-861754639.html

Трамп заявил о желании "добиться" встречи Путина и Зеленского

Трамп заявил о желании "добиться" встречи Путина и Зеленского - 04.09.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил о желании "добиться" встречи Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп заявил о желании "добиться" встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского, но оговорился, что они к этой встрече | 04.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-04T08:12+0300

2025-09-04T08:12+0300

2025-09-04T08:12+0300

политика

общество

сша

дональд трамп

владимир путин

владимир зеленский

cbs

https://cdnn.1prime.ru/img/82888/96/828889602_0:0:2349:1322_1920x0_80_0_0_e63c81bdf63227d812196233024825fd.jpg

МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил о желании "добиться" встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского, но оговорился, что они к этой встрече пока не готовы. "Что-то произойдет, но они еще не готовы. Но что-то произойдет. Мы добьемся этого", - заявил Трамп в интервью телеканалу CBS.

https://1prime.ru/20250904/ukraina-861748675.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, cbs