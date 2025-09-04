Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Политика
Трамп заявил о желании "добиться" встречи Путина и Зеленского
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил о желании "добиться" встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского, но оговорился, что они к этой встрече пока не готовы. "Что-то произойдет, но они еще не готовы. Но что-то произойдет. Мы добьемся этого", - заявил Трамп в интервью телеканалу CBS.
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил о желании "добиться" встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского, но оговорился, что они к этой встрече пока не готовы.
"Что-то произойдет, но они еще не готовы. Но что-то произойдет. Мы добьемся этого", - заявил Трамп в интервью телеканалу CBS.
В Киеве оценили угрозы Зеленского в адрес России после успеха саммита ШОС
