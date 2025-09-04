https://1prime.ru/20250904/tramp-861754639.html
Трамп заявил о желании "добиться" встречи Путина и Зеленского
Трамп заявил о желании "добиться" встречи Путина и Зеленского
2025-09-04T08:12+0300
2025-09-04T08:12+0300
2025-09-04T08:12+0300
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил о желании "добиться" встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского, но оговорился, что они к этой встрече пока не готовы. "Что-то произойдет, но они еще не готовы. Но что-то произойдет. Мы добьемся этого", - заявил Трамп в интервью телеканалу CBS.
