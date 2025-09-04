https://1prime.ru/20250904/tramp-861756405.html
Трамп заявил, что в вопросах урегулирования конфликтов нужно "выждать"
2025-09-04T08:45+0300
политика
общество
сша
дональд трамп
cbs
https://cdnn.1prime.ru/img/82903/48/829034810_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_de0822a3a2d18eeb528bf3af0a732230.jpg
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп допустил, что в вопросах урегулирования конфликтов, в том числе украинского, иногда нужно "выждать". "Что ж, приходится это делать", - заявил Трамп в интервью телеканалу CBS, отвечая на вопрос журналиста, приходится ли ему иногда "выжидать". Как сообщает CBS, по словам Трампа, его подход к урегулированию многих дипломатических переговоров требует терпения, даже когда требуется быстрое урегулирование.
сша
общество , сша, дональд трамп, cbs
Политика, Общество , США, Дональд Трамп, CBS
Трамп заявил, что в вопросах урегулирования конфликтов нужно "выждать"
Трамп допустил, что в вопросах урегулирования конфликтов иногда нужно "выждать"
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп допустил, что в вопросах урегулирования конфликтов, в том числе украинского, иногда нужно "выждать".
"Что ж, приходится это делать", - заявил Трамп в интервью телеканалу CBS, отвечая на вопрос журналиста, приходится ли ему иногда "выжидать".
Как сообщает CBS, по словам Трампа, его подход к урегулированию многих дипломатических переговоров требует терпения, даже когда требуется быстрое урегулирование.
