Трамп заявил, что в вопросах урегулирования конфликтов нужно "выждать"

Президент США Дональд Трамп допустил, что в вопросах урегулирования конфликтов, в том числе украинского, иногда нужно "выждать". | 04.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-04T08:45+0300

МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп допустил, что в вопросах урегулирования конфликтов, в том числе украинского, иногда нужно "выждать". "Что ж, приходится это делать", - заявил Трамп в интервью телеканалу CBS, отвечая на вопрос журналиста, приходится ли ему иногда "выжидать". Как сообщает CBS, по словам Трампа, его подход к урегулированию многих дипломатических переговоров требует терпения, даже когда требуется быстрое урегулирование.

