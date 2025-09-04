Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп проводит видеоконференцию с Зеленским и лидерами ЕС, пишут СМИ
Политика
Трамп проводит видеоконференцию с Зеленским и лидерами ЕС, пишут СМИ
2025-09-04T16:04+0300
2025-09-04T16:04+0300
политика
общество
сша
дональд трамп
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860498438_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_7b3129e3fa6ce2eb8699549d15bdeb08.jpg
ВАШИНГТОН, 4 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в настоящее время проводит видеоконференцию с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, которая началась в 15.20 по московскому времени, сообщает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник. "Президент Трамп проводит видеоконференцию с президентом Зеленским и европейскими лидерами. Источник, знакомый с ситуацией, сообщает, что звонок начался около 8.20 утра по восточному времени (15.20 мск - ред.)", - говорится в публикации Равида в социальной сети Х.
общество, сша, дональд трамп, владимир зеленский
Политика, Общество , США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
16:04 04.09.2025
 
© РИА Новости . Стрингер
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
ВАШИНГТОН, 4 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в настоящее время проводит видеоконференцию с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, которая началась в 15.20 по московскому времени, сообщает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник.
"Президент Трамп проводит видеоконференцию с президентом Зеленским и европейскими лидерами. Источник, знакомый с ситуацией, сообщает, что звонок начался около 8.20 утра по восточному времени (15.20 мск - ред.)", - говорится в публикации Равида в социальной сети Х.
Трамп заявил о желании "добиться" встречи Путина и Зеленского
Трамп заявил о желании "добиться" встречи Путина и Зеленского
Заголовок открываемого материала