Трамп проводит видеоконференцию с Зеленским и лидерами ЕС, пишут СМИ

2025-09-04T16:04+0300

ВАШИНГТОН, 4 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в настоящее время проводит видеоконференцию с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, которая началась в 15.20 по московскому времени, сообщает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник. "Президент Трамп проводит видеоконференцию с президентом Зеленским и европейскими лидерами. Источник, знакомый с ситуацией, сообщает, что звонок начался около 8.20 утра по восточному времени (15.20 мск - ред.)", - говорится в публикации Равида в социальной сети Х.

