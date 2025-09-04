https://1prime.ru/20250904/tramp-861792420.html
Трамп проводит видеоконференцию с Зеленским и лидерами ЕС, пишут СМИ
Трамп проводит видеоконференцию с Зеленским и лидерами ЕС, пишут СМИ - 04.09.2025, ПРАЙМ
Трамп проводит видеоконференцию с Зеленским и лидерами ЕС, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп в настоящее время проводит видеоконференцию с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, которая началась в 15.20 по московскому... | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T16:04+0300
2025-09-04T16:04+0300
2025-09-04T16:04+0300
политика
общество
сша
дональд трамп
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860498438_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_7b3129e3fa6ce2eb8699549d15bdeb08.jpg
ВАШИНГТОН, 4 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в настоящее время проводит видеоконференцию с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, которая началась в 15.20 по московскому времени, сообщает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник. "Президент Трамп проводит видеоконференцию с президентом Зеленским и европейскими лидерами. Источник, знакомый с ситуацией, сообщает, что звонок начался около 8.20 утра по восточному времени (15.20 мск - ред.)", - говорится в публикации Равида в социальной сети Х.
https://1prime.ru/20250904/tramp-861754639.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860498438_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_6e9dfc276f44ccf71244c822b694df6e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , сша, дональд трамп, владимир зеленский
Политика, Общество , США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Трамп проводит видеоконференцию с Зеленским и лидерами ЕС, пишут СМИ
Axios: Трамп проводит видеоконференцию с Зеленским и европейскими лидерами
ВАШИНГТОН, 4 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в настоящее время проводит видеоконференцию с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, которая началась в 15.20 по московскому времени, сообщает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник.
"Президент Трамп проводит видеоконференцию с президентом Зеленским и европейскими лидерами. Источник, знакомый с ситуацией, сообщает, что звонок начался около 8.20 утра по восточному времени (15.20 мск - ред.)", - говорится в публикации Равида в социальной сети Х.
Трамп заявил о желании "добиться" встречи Путина и Зеленского