Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сын Трампа стал миллиардером после роста акций его компаний, пишет Forbes - 04.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250904/tramp-861808847.html
Сын Трампа стал миллиардером после роста акций его компаний, пишет Forbes
Сын Трампа стал миллиардером после роста акций его компаний, пишет Forbes - 04.09.2025, ПРАЙМ
Сын Трампа стал миллиардером после роста акций его компаний, пишет Forbes
Сын президента США Эрик Трамп стал миллиардером после подорожания пакета его акций в компании по майнингу криптовалют American Bitcoin, сообщает журнал Forbes. | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T23:49+0300
2025-09-04T23:49+0300
финансы
сша
дональд трамп
forbes
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/07/849891805_0:26:1156:676_1920x0_80_0_0_a1b92c826c59b1a8253a1960681de054.jpg
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Сын президента США Эрик Трамп стал миллиардером после подорожания пакета его акций в компании по майнингу криптовалют American Bitcoin, сообщает журнал Forbes. Издание ссылается на анализ документов, поданных в комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), согласно которым 41-летний Эрик Трамп владеет 73 миллионами акций American Bitcoin. Он стал миллиардером после того, как акции компании резко выросли на бирже в среду утром, доведя его долю до 950 миллионов долларов. "Эрик Трамп становится миллиардером", - гласит заголовок публикации. К концу торговой сессии 3 сентября котировки акций компании остановились на отметке, которая давала второму сыну президента США предполагаемую личную долю в 590 миллионов долларов. Издание не уточняет, каким образом состояние Эрика Трампа достигает миллиарда, но, по всей видимости, имеются в виду его доли в многочисленных семейных активах. Состояние президента США Дональда Трампа составляет, по данным Forbes, около шести миллиардов долларов.
https://1prime.ru/20250902/indoneziya-861662421.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/07/849891805_0:0:1081:811_1920x0_80_0_0_96f8458d330fa9a8a2de7c665e92116a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, сша, дональд трамп, forbes
Финансы, США, Дональд Трамп, Forbes
23:49 04.09.2025
 
Сын Трампа стал миллиардером после роста акций его компаний, пишет Forbes

Forbes: сын Трампа стал миллиардером после подорожания его акций в American Bitcoin

© РИА Новости . Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкСын Дональда Трампа Эрик Трамп
Сын Дональда Трампа Эрик Трамп - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
Сын Дональда Трампа Эрик Трамп. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Агарышев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Сын президента США Эрик Трамп стал миллиардером после подорожания пакета его акций в компании по майнингу криптовалют American Bitcoin, сообщает журнал Forbes.
Издание ссылается на анализ документов, поданных в комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), согласно которым 41-летний Эрик Трамп владеет 73 миллионами акций American Bitcoin. Он стал миллиардером после того, как акции компании резко выросли на бирже в среду утром, доведя его долю до 950 миллионов долларов.
"Эрик Трамп становится миллиардером", - гласит заголовок публикации.
К концу торговой сессии 3 сентября котировки акций компании остановились на отметке, которая давала второму сыну президента США предполагаемую личную долю в 590 миллионов долларов.
Издание не уточняет, каким образом состояние Эрика Трампа достигает миллиарда, но, по всей видимости, имеются в виду его доли в многочисленных семейных активах.
Состояние президента США Дональда Трампа составляет, по данным Forbes, около шести миллиардов долларов.
Зона евро переживает сейчас сразу три финансовых кризиса – Дж.Сорос
"Новая цветная революция". Сороса снова обвинили в подготовке госпереворота
2 сентября, 16:48
 
ФинансыСШАДональд ТрампForbes
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала