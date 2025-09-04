Сын Трампа стал миллиардером после роста акций его компаний, пишет Forbes

https://1prime.ru/20250904/tramp-861808847.html
Сын президента США Эрик Трамп стал миллиардером после подорожания пакета его акций в компании по майнингу криптовалют American Bitcoin, сообщает журнал Forbes.
2025-09-04T23:49+0300
2025-09-04T23:49+0300
2025-09-04T23:49+0300
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Сын президента США Эрик Трамп стал миллиардером после подорожания пакета его акций в компании по майнингу криптовалют American Bitcoin, сообщает журнал Forbes. Издание ссылается на анализ документов, поданных в комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), согласно которым 41-летний Эрик Трамп владеет 73 миллионами акций American Bitcoin. Он стал миллиардером после того, как акции компании резко выросли на бирже в среду утром, доведя его долю до 950 миллионов долларов. "Эрик Трамп становится миллиардером", - гласит заголовок публикации. К концу торговой сессии 3 сентября котировки акций компании остановились на отметке, которая давала второму сыну президента США предполагаемую личную долю в 590 миллионов долларов. Издание не уточняет, каким образом состояние Эрика Трампа достигает миллиарда, но, по всей видимости, имеются в виду его доли в многочисленных семейных активах. Состояние президента США Дональда Трампа составляет, по данным Forbes, около шести миллиардов долларов.
