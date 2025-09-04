Трутнев обсудил с Новаком продление "дальневосточной надбавки"

https://1prime.ru/20250904/trutnev-861740932.html

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – ПРАЙМ. Вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО, председатель оргкомитета Восточного экономического форума Юрий Трутнев в преддверии ВЭФ-2025 сообщил, что обсуждал с вице-премьером РФ Александром Новаком продление "дальневосточной надбавки" для снижения стоимости электроэнергии потребителям Дальнего Востока до 2035 года, и их позиции близки. "Есть некоторый ряд технологических решений (по энергетике – ред.), которые мы с Александром Валентиновичем (Новаком, вице-премьером РФ) обсудили. У нас с ним достаточно близкое совпадение, по тому, что надо делать. Это и вопрос, связанный с продлением дальневосточной надбавки... Мы (продление по) 2035-й обсуждали", - сказал Трутнев журналистам. Ранее Трутнев заявлял, что считает необходимым продление после 2028 года действия механизма "дальневосточной надбавки" и пообещал работать над этим. Также глава Минвостокразвития Алексей Чекунков предлагал продлить "дальневосточную надбавку" до 2035 года. По его словам, объем необходимых для реализации этого механизма средств составляет 133 миллиарда рублей. Министерство энергетики РФ предлагает продлить "дальневосточную надбавку" после 2028 года, направив средства на строительство объектов генерации и электросетей в ДФО. "Дальневосточная надбавка" - механизм выравнивания тарифов на Дальнем Востоке при помощи надбавки для оптового энергорынка. Сейчас энерготарифы в ДФО субсидируются с рядом исключений до 2028 года. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

