Цивилев предложил создать в России отраслевой фининститут

Добавлены слова Цивилева (расширен четвертый абзац, добавлены - пятый-девятый). ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Нужно создать в России отраслевой финансовый институт на базе государственного банка для дешевых инвестиций в электроэнергетику, заявил министр энергетики Сергей Цивилев на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). "Нам нужно создать свой отраслевой финансовый институт. У нас должны быть дешевые деньги", - сказал он, выступая на сессии "Электроэнергия для развития Дальнего Востока". Цивилев добавил, что основными функциями этого предполагаемого финансового института будут льготное кредитование через субсидирование ставки заимствований, проектно-банковское кредитование, инфраструктурные облигации, целевое финансирование якорным потребителям, использование казначейских инфраструктурных кредитов. "Это должен быть уполномоченный государственный банк, с госучастием", - добавил министр, отметив, что в России есть банки, "которые имеют компетенции в области электроэнергетики": это и Газпромбанк, и Сбербанк, и ВТБ, но должен быть утвержден пул отраслевых банков. Кроме того, по словам Цивилева, электроэнергетика должна разработать отраслевой заказ. Пока российские заводы загружены на 2025-2026 годы "под завязку", и из-за этого многие проекты строительства электростанций находятся под риском срыва. При этом на 2027-2028 годы заказов нет, соответственно, предприятия не могут спланировать свою работу, чтобы работать системно - из-за этого не только срыв срока проектов, но и высокая стоимость. "Мы с вами должны будем сформировать отраслевой заказ на долгосрочную перспективу, минимум на шесть лет, это самый маленький минимум, а вообще я ставлю задачу сформировать отраслевой заказ на первую шестилетку очень подробно, на вторую шестилетку - менее подробно, но тоже сформировать. И на третью шестилетку - тоже сформировать заказ, но еще с меньшей подробностью", - рассказал Цивилев. "Итого, мы должны ставить себе цель - сформировать отраслевой заказ на весь генеральной схемы до 2042 года", - считает он. Должны быть разработаны и единые отраслевые стандарты на энергетическое оборудование, заключил министр. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

