Цивилев рассказал об увеличении мощности газопровода "Сила Сибири" - 04.09.2025
Цивилев рассказал об увеличении мощности газопровода "Сила Сибири"
2025-09-04T10:06+0300
2025-09-04T10:06+0300
энергетика
газ
россия
китай
сергей цивилев
сила сибири
газпром
газопровод "сила сибири"
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Работы по увеличению мощности газопровода "Сила Сибири", по которому идут поставки российского газа в Китай, с 38 до 44 миллиардов кубометров уже начались, сообщил журналистам министр энергетики РФ Сергей Цивилев на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). "Сейчас идут как раз проектные работы по увеличению мощности. И после того, когда эти проектные работы по увеличению мощности будут закончены, мы назовем конкретные сроки (увеличения поставок - ред.). Пока зафиксируем: на проектную мощность 38 миллиардов кубометров, подчеркиваю, мы вышли", - сказал Цивилев. Он пояснил, что дополнительно сейчас будут вноситься изменения в проект газопровода, чтобы выйти на уровень 44 миллиарда кубометров. Глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил во вторник, что между "Газпромом" и и "Китайской национальной нефтегазовой корпорацией" (CNPC) подписано соглашение об увеличении поставок по газопроводу "Сила Сибири" с 38 до 44 миллиардов кубометров газа в год. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
газ, россия, китай, сергей цивилев, сила сибири, газпром, газопровод "сила сибири"
Энергетика, Газ, РОССИЯ, КИТАЙ, Сергей Цивилев, Сила Сибири, Газпром, Газопровод "Сила Сибири"
10:06 04.09.2025
 
Цивилев рассказал об увеличении мощности газопровода "Сила Сибири"

Цивилев: работы по увеличению мощности газопровода "Сила Сибири" начались

© Фото : ПАО «Газпром»Строительство газопровода «Сила Сибири»
Строительство газопровода «Сила Сибири» - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
© Фото : ПАО «Газпром»
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Работы по увеличению мощности газопровода "Сила Сибири", по которому идут поставки российского газа в Китай, с 38 до 44 миллиардов кубометров уже начались, сообщил журналистам министр энергетики РФ Сергей Цивилев на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Сейчас идут как раз проектные работы по увеличению мощности. И после того, когда эти проектные работы по увеличению мощности будут закончены, мы назовем конкретные сроки (увеличения поставок - ред.). Пока зафиксируем: на проектную мощность 38 миллиардов кубометров, подчеркиваю, мы вышли", - сказал Цивилев.
Он пояснил, что дополнительно сейчас будут вноситься изменения в проект газопровода, чтобы выйти на уровень 44 миллиарда кубометров.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил во вторник, что между "Газпромом" и и "Китайской национальной нефтегазовой корпорацией" (CNPC) подписано соглашение об увеличении поставок по газопроводу "Сила Сибири" с 38 до 44 миллиардов кубометров газа в год.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
ЭнергетикаГазРОССИЯКИТАЙСергей ЦивилевСила СибириГазпромГазопровод "Сила Сибири"
 
 
