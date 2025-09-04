https://1prime.ru/20250904/tsivilev-861765131.html

Цивилев рассказал об увеличении мощности газопровода "Сила Сибири"

Цивилев рассказал об увеличении мощности газопровода "Сила Сибири"

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Работы по увеличению мощности газопровода "Сила Сибири", по которому идут поставки российского газа в Китай, с 38 до 44 миллиардов кубометров уже начались, сообщил журналистам министр энергетики РФ Сергей Цивилев на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). "Сейчас идут как раз проектные работы по увеличению мощности. И после того, когда эти проектные работы по увеличению мощности будут закончены, мы назовем конкретные сроки (увеличения поставок - ред.). Пока зафиксируем: на проектную мощность 38 миллиардов кубометров, подчеркиваю, мы вышли", - сказал Цивилев. Он пояснил, что дополнительно сейчас будут вноситься изменения в проект газопровода, чтобы выйти на уровень 44 миллиарда кубометров. Глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил во вторник, что между "Газпромом" и и "Китайской национальной нефтегазовой корпорацией" (CNPC) подписано соглашение об увеличении поставок по газопроводу "Сила Сибири" с 38 до 44 миллиардов кубометров газа в год. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

