Цивилев рассказал об увеличении мощности газопровода "Сила Сибири"
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Работы по увеличению мощности газопровода "Сила Сибири", по которому идут поставки российского газа в Китай, с 38 до 44 миллиардов кубометров уже начались, сообщил журналистам министр энергетики РФ Сергей Цивилев на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). "Сейчас идут как раз проектные работы по увеличению мощности. И после того, когда эти проектные работы по увеличению мощности будут закончены, мы назовем конкретные сроки (увеличения поставок - ред.). Пока зафиксируем: на проектную мощность 38 миллиардов кубометров, подчеркиваю, мы вышли", - сказал Цивилев. Он пояснил, что дополнительно сейчас будут вноситься изменения в проект газопровода, чтобы выйти на уровень 44 миллиарда кубометров. Глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил во вторник, что между "Газпромом" и и "Китайской национальной нефтегазовой корпорацией" (CNPC) подписано соглашение об увеличении поставок по газопроводу "Сила Сибири" с 38 до 44 миллиардов кубометров газа в год. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Работы по увеличению мощности газопровода "Сила Сибири", по которому идут поставки российского газа в Китай, с 38 до 44 миллиардов кубометров уже начались, сообщил журналистам министр энергетики РФ Сергей Цивилев на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Сейчас идут как раз проектные работы по увеличению мощности. И после того, когда эти проектные работы по увеличению мощности будут закончены, мы назовем конкретные сроки (увеличения поставок - ред.). Пока зафиксируем: на проектную мощность 38 миллиардов кубометров, подчеркиваю, мы вышли", - сказал Цивилев.
Он пояснил, что дополнительно сейчас будут вноситься изменения в проект газопровода, чтобы выйти на уровень 44 миллиарда кубометров.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил во вторник, что между "Газпромом" и и "Китайской национальной нефтегазовой корпорацией" (CNPC) подписано соглашение об увеличении поставок по газопроводу "Сила Сибири" с 38 до 44 миллиардов кубометров газа в год.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
